Ветераны труда Самарской области продолжают получать ЕДВ

С 1 января 2025 г. по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возобновлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда. Теперь выплаты предоставляются как работающим, так и не работающим ветеранам, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 рублей.
Выплаты были возобновлены в автоматизированном порядке на основании сведений, имеющихся в информационной базе данных министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Жительница Куйбышевского района Самары Ирина Владимировна Бородина более 40 лет проработала на одном из крупнейших местных предприятий. Получила статус ветерана труда региона. А будучи на пенсии решила открыть свое дело в сфере торговли. И, поскольку она под критерии нуждаемости не подходила, то выплаты как ветерану труда ей были приостановлены. И вот, по решению главы региона Вячеслава Федорищева, с января 2025 г., Ирина Владимировна начала получать ЕДВ вновь. Выплата была рассчитана и назначена в автоматизированном режиме.
"Я решила написать, и мне ответили. Пришло письмо, что с 1 января я снова буду получать выплату, как ветеран труда. Не пришлось даже подавать заявление. Спасибо!", — говорит Ирина Владимировна.
Гражданам, которым звание "Ветеран труда" было присвоено, а выплата ранее не назначалась из-за соответствующих критериев нуждаемости, необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на suprema63.ru. Заявление можно подать в течение 6 месяцев (с января по июнь 2025 г.), на его основании будет назначена выплата (денежные средства будут предоставлены с января 2025 г. вне зависимости от даты подачи заявления). Органы социальной защиты населения уже организована работа по приему от граждан соответствующих заявлений.
"Эта выплата составит для ветеранов труда Самарской области 917 рублей, а для ветеранов труда федерального значения 970 рублей. Для того чтобы эту выплату оформить тем, кто не получал ее ранее, есть два варианта — либо прийти в управление соцзащиты по месту жительству, либо подать заявление в электронном виде через супрема63ру", — пояснил Александр Федоров, руководитель управления социальной защиты населения по Куйбышевскому району Самары.
В Самарской области в 2024 г. ежемесячные денежные выплаты получали более 342,7 тысяч ветеранов труда. Теперь эти выплаты стали доступны еще для более чем 25 тысяч жителей региона.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны