В Самаре выбрали "Учителя года - 2025"

В Самаре подвели итоги городского — окружного этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2025". В этом году заявки на участие подали 33 учителя. Большая часть конкурсантов оказалась из числа учителей гуманитарных и естественно-научных предметов — они составили более 80%.

Жюри, в состав которого вошли представители профильных ведомств города и региона, участники и победители конкурса прошлых лет, отметило высокий уровень подготовки педагогов Самары, творческий подход к образовательному процессу и нестандартные методические идеи.

По решению жюри "Учителем года" в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик.

"Поздравляю Юлию Пальчик с заслуженной победой! Все знают, что профессия учителя не просто сложная, она еще и очень, если можно так сказать, кропотливая, требующая большого внимания не только к урокам, но и к развитию личности обучающихся, их способностям и интересам. И найти в своем плотном графике время для подготовки к конкурсу — это "задача со звездочкой". Поэтому от души благодарю всех педагогов, которые принимали участие в конкурсе на звание "Учителя года". Вы все — большие молодцы, — сказал глава города Самара Иван Носков. — По итогу, шесть педагогов вышли на областной этап конкурса "Учитель года". Он состоится уже в феврале, победитель будет представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе. Всем желаю успехов, верим в вас!".

Помимо профессионального жюри работало и детское. Старшеклассники школы № 132 определили своего победителя. Приз достался учителю русского языка и литературы школы № 68 Марине Собачкиной. Приз зрительских симпатий получил учитель истории школы № 105 Олег Целера. Призерами конкурса стали учитель химии лицея № 124 Татьяна Букина, учитель математики школы № 9 Инна Локтева, учитель географии школы № 174 Кира Новикова. Все шесть финалистов примут участие в областном этапе "Учителя года". Победитель будет представлять наш регион на всероссийском конкурсе в Москве в октябре этого года.

"Участие в конкурсе дает огромный профессиональный опыт, возможность подняться на новую ступень в преподавательской деятельности. Стать победителем для меня очень волнительно и почетно. Благодарю членов жюри за представленную возможность представлять Самару на региональном этапе конкурса. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие", — отметила Юлия Пальчик.

Городской этап конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2025" состоял из нескольких этапов. Самарские педагоги состязались в межрайонном этапе, 15 их них прошли в следующий тур. Далее конкурсантам предстояло пройти несколько испытаний: "Методический семинар", "Урок" и "Внеурочное занятие", "Мастер-класс". По итогам первых трех были определены шесть финалистов. На завершающем этапе в ходе мастер-класса они продемонстрировали свое педагогическое мастерство, практический опыт и умение взаимодействовать с широкой аудиторией.

Напомним, региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года" впервые прошел в 1991 году. За это время 11 педагогов Самары становились его победителями и успешно представляли регион на заключительном федеральном этапе.