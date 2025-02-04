Самарцы увидят новый сезон экстремального шоу "Выживалити" раньше телевизионной премьеры

12 февраля в творческом кластере "Станкозавод", Бенке Холл (ул. Куйбышева, 128а) состоится премьерный показ нового сезона "Выживалити" для жителей Самары и области.

Специальный гость показа — экстрасенс, участник "Выживалити-2" Никита Турчин. Он раскроет секреты закулисья проекта и ответит на вопросы зрителей.

Участников показа ждет фуршет и подарки от "Пятницы!".

Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации.

Сбор гостей с 18:00. Количество мест ограничено.

"Выживалити" — это экстремальное реалити, в котором звезды российского шоу-бизнеса проходят жесткие физические и психологические испытания в борьбе за 10 миллионов рублей. Ведущий — Вадим Демчог.

Премьера второго сезона "Выживалити" на телеканале "Пятница!" состоится 14 февраля в 19:00. Вместе с Владимиром Тишко за главный приз будут бороться актер театра и кино Александр Головин, экстрасенс Никита Турчин, ведущий мистического шоу "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко, певец Данко, солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова, олимпийская чемпионка Мария Пасека, блогер и экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и другие.