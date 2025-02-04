16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дадут поставить аттракционы: для парков Самары подыщут якорных спонсоров Застройщик ЖК на берегу Волги в Самаре передумал судиться с Госстройнадзором На 10 руб. дешевле проезд в самарском метро при "Оплате улыбкой" Иван Аветисян возглавил УК холдинга "Волгопромгаз" На пристрой к нефтегорской школе №2 выделили 193 млн рублей

Экономика и бизнес

Андрей Кучеренков назначен директором одной из категорий Авито Работы

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Андрей Кучеренков присоединился к команде Авито Работы в роли директора категории "Рабочие и линейные профессии". В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие одного из ключевых направлений платформы для поиска работы и сотрудников, сообщили в пресс-службе платформы.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"На данном этапе мы планируем усилить и закрепить позиции в сегменте рабочих и линейных профессий, развивая как существующие инструменты сервиса, так и внедряя новые технологические решения для работодателей и соискателей", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

Андрей Кучеренков обладает обширным опытом управления цифровыми продуктами и развития бизнеса:

  • С 2016 по 2019 год Андрей Кучеренков работал в ПАО "МТС", где прошел путь от аналитика до руководителя подразделения в отделе продуктовой стратегии, участвовал в разработке стратегии цифровой трансформации компании и запуске стратегических партнерств с Яндексом и Google.
  • С 2019 по 2022 год занимал позиции руководителя по стратегии и руководителя отдела вертикальных стратегий и роста в Авито, где участвовал в разработке и реализации ключевых инициатив, направленных на трансформацию компании из классифицированной модели в транзакционную экосистему.
  • До возвращения в Авито Андрей Кучеренков занимал позицию директора вертикали Доставка в inDrive, международном сервисе пассажирских перевозок, где отвечал за бизнес-подразделение доставки.
Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 февраля 2025 04:26 Глава минтранса Самарской области Сергей Карпов прокомментировал состояние дорог

Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2