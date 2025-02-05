В Самарской области объединят три станции скорой помощи и сызранское отделение

В Самарской области в одно юридическое лицо планируют объединить три станции скорой помощи и сызранское отделение. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил врио министра здравоохранения Андрей Орлов на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

Описывая систему работы скорой медицинской помощи, Андрей Орлов отметил, что она сегодня представлена тремя станциями, а также отделением скорой медицинской помощи на базе Сызранской ЦРБ. При этом в каждой организации есть свой единый диспетчерский центр обработки вызовов, который принимает звонки с обслуживаемой территории. Однако такая система, по мнению врио министра, показывает себя, как не вполне эффективная.

"Существует ряд проблем: это несоблюдение нормативов времени доезда бригад, недостаточный контроль по приему и передаче вызовов бригадам неотложной помощи, кадровый дефицит, обусловленный в том числе недостаточными стимулирующими выплатами", — перечислил он.

Андрей Орлов заявил, что все указанное требует изменений и принятия организационных решений. В первую очередь, по его словам, нужно создать единое юридическое лицо путем объединения трех самостоятельных станций и отделения скорой медицинской помощи в Сызрани.

"Кроме того, необходимо создание единого диспетчерского центра обработки вызовов скорой медицинской помощи с единым алгоритмом принятия вызовов, единого стандарта медицинской помощи и централизованного контроля, а также присоединение к цифровой платформе единого диспетчерского центра 98 бригад неотложной помощи в первичных медицинских организациях со спутниковой навигацией", — заключил чиновник.

Напомним, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев поручил региональному минздраву провести аудит работы службы скорой помощи.