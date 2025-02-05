Самарцы стали чаще банкротиться

В 2024 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 13421 заявление о признании гражданина банкротом, что на 13,6% больше, чем в 2023 году. По данным, опубликованным на сайте арбитража, в 2023 г. таких исков было 11819, в 2022 г. - 10183.

При этом в целом за год поступил 14131 иск о банкротстве, что на 763 или 5,7% больше, чем за 2023 год.

Всего за 2024 г. на рассмотрение в областной арбитраж поступило 43040 исковых заявлений - на 3,2% больше, чем за предыдущий год.