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Экономика и бизнес

Самарцы стали чаще банкротиться

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 13421 заявление о признании гражданина банкротом, что на 13,6% больше, чем в 2023 году. По данным, опубликованным на сайте арбитража, в 2023 г. таких исков было 11819, в 2022 г. - 10183.

При этом в целом за год поступил 14131 иск о банкротстве, что на 763 или 5,7% больше, чем за 2023 год.

Всего за 2024 г. на рассмотрение в областной арбитраж поступило 43040 исковых заявлений - на 3,2% больше, чем за предыдущий год.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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