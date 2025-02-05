Вячеслав Федорищев: "Планы стратегии развития Самарской области президентом концептуально поддержаны"

На оперативном совещании в правительстве региона, которое состоялось во вторник, 4 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев отметил задачи по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Самарскую область.

Напомним, глава государства с рабочей поездкой посетил регион 28 января. В Тольятти на АвтоВАЗе ему представили предсерийный автомобиль "Лада Искра" и другие перспективные модели, президент осмотрел разработки научно-производственного центра "Самара", провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В завершение визита Владимир Путин провел отдельную встречу с Вячеславом Федорищевым.

Руководитель области сообщил: планы, заложенные в стратегию развития региона, концептуально поддержаны главой государства. "Я докладывал Владимиру Владимировичу о нашем участии в наших новых национальных проектах и о том, как мы будем ликвидировать задолженность по национальным проектам старым", — сообщил губернатор.

В планах — строительство в области в ближайшие 5 лет 20 новых школ, капремонт большинства учреждений здравоохранения, завершение создания системы фельдшерско-акушерских пунктов, усиление работы по ремонту региональных и муниципальных дорог.

"В целом получил от руководителя достаточно серьезное количество поручений, которые мы с вами сейчас будем по разным направлениям обсуждать. Много задач по развитию Самарской области были президентом отмечены как первоочередные. Конечно, и с точки зрения развития города Тольятти, который был основным местом посещения, и с точки зрения Самары, и в целом региона. Работы очень много, поддержка у нас с вами есть", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

При этом он отметил: поскольку управленческая команда пока начинающая, то эта поддержка пока "некоторым авансом".

"Аванс нужно отрабатывать хорошей работой. Необходимо те задачи, которые нам поручил президент, выполнять. Их очень много, они системные, долгосрочные. У нас есть уверенность, что пятилетняя программа, которую, вместе с жителями разработав, мы утвердили и сейчас реализуем, важна, необходима. Поэтому давайте сосредоточимся на выполнении наших служебных обязанностей, нашей работы, — обратился к участникам совещания губернатор. — Будем это делать с энтузиазмом и показывать, что Самарская область действительно третья столица в стране — индустриальная, культурная, туристическая".