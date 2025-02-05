В двух районах временно отключат свет 6 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость-Кондурча

06.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино (ул. Заречная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Центральная, ул. Свободы, ул. Победы)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.