На "Лыжню России" самарцев отвезут дополнительные автобусы №50у

Дополнительный автобусный маршрут № 50у будет работать в Самаре в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".
Напомним, что гонка состоится 8 февраля на базе спортивной школы "Чайка".
Автобусы проследуют от Барбошиной поляны до остановки "Улица Батайская" в пос. Красная Глинка, с заездом к "Чайке".
График работы дополнительного транспорта — с 8:00 до 16:00. С интервалом в 20 минут. При оплате проезда предоставляются все виды льгот.
В связи с обеспечением безопасности дорожного движения с 6:00 до 16:00 8 февраля будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. В указанный период перекроют Красноглинское шоссе — в границах Волжского шоссе и ул. Сергея Лазо, а также автомобильную дорогу на кладбище "Лесное" — от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.
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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны