На "Лыжню России" самарцев отвезут дополнительные автобусы №50у

Дополнительный автобусный маршрут № 50у будет работать в Самаре в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

Напомним, что гонка состоится 8 февраля на базе спортивной школы "Чайка".

Автобусы проследуют от Барбошиной поляны до остановки "Улица Батайская" в пос. Красная Глинка, с заездом к "Чайке".

График работы дополнительного транспорта — с 8:00 до 16:00. С интервалом в 20 минут. При оплате проезда предоставляются все виды льгот.

В связи с обеспечением безопасности дорожного движения с 6:00 до 16:00 8 февраля будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. В указанный период перекроют Красноглинское шоссе — в границах Волжского шоссе и ул. Сергея Лазо, а также автомобильную дорогу на кладбище "Лесное" — от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.