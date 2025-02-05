"Важно отстаивать интересы нашей Родины": Рамис Терегулов о патриотизме и любви к России - на встрече с самарскими студентами

Дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, обладатель высшей награды Российского Союза Боевых Искусств "Золотой пояс" в номинации "На службе Отечеству", многократный чемпион мира по панкратиону, боец смешанных единоборств Рамис Терегулов встретился со студентами Самарского государственного технического университета.
Задача - рассказать, почему сегодня ему так необходимо быть там, где вершится новейшая история страны, и так важно беречь память о героях современных и поколении Победителей, сохранять историческую правду. Задача - наполненная особым смыслом в год, который президент страны Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На СВО Рамис Терегулов ушел добровольцем в 2023 году. Сейчас в отпуске на лечении. Командуя, успешно выполняя задачи, Рамис Зуфарович не потерял ни одного бойца. Под его командованием и при личном участии было эвакуировано и спасено более 30 человек.
"Война идет не только там, на поле боя, - она идет за умы нашей молодежи. Я отдаю себя полностью на этих встречах и, думаю, до кого-то из этих ребят обязательно достучусь. И это будет моя победа. Я побеждаю там - буду побеждать и здесь", - уверен герой.
На встречи с героями студенты тоже приходят с особым настроем.
"Однозначно, такое общение очень важно для молодежи. Потому что это пробуждает чувства патриотизма в каждом из нас. Одно дело видеть человека, который реально был на СВО, где-то в телефоне, телевизоре, и совсем другое дело видеть его лично, общаться вживую", - считает студентка СамГТУ Варвара Земскова.
"Для нас, молодежи, это очень важное общение. В том числе можно узнать то, чего не прочтешь на страницах Интернета и учебников: как устроен быт на СВО, что бойцы делают в свободное время", - поясняет председатель профсоюзной организации студентов СамГТУ Алексей Сатонин.
Сегодня в армию Победы вступает все больше настоящих мужчин. Для них служение Отечеству - дело чести.
"Важно отстаивать интересы нашей Родины - не только на международной арене, но, если нужно, и на специальной военной операции. Стране нужно помогать, - значит, мы берем оружие, надеваем экипировку и помогаем ей", - подчеркивает именитый спортсмен.
Для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 г. в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны