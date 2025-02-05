"Важно отстаивать интересы нашей Родины": Рамис Терегулов о патриотизме и любви к России - на встрече с самарскими студентами

Дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, обладатель высшей награды Российского Союза Боевых Искусств "Золотой пояс" в номинации "На службе Отечеству", многократный чемпион мира по панкратиону, боец смешанных единоборств Рамис Терегулов встретился со студентами Самарского государственного технического университета.

Задача - рассказать, почему сегодня ему так необходимо быть там, где вершится новейшая история страны, и так важно беречь память о героях современных и поколении Победителей, сохранять историческую правду. Задача - наполненная особым смыслом в год, который президент страны Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На СВО Рамис Терегулов ушел добровольцем в 2023 году. Сейчас в отпуске на лечении. Командуя, успешно выполняя задачи, Рамис Зуфарович не потерял ни одного бойца. Под его командованием и при личном участии было эвакуировано и спасено более 30 человек.

"Война идет не только там, на поле боя, - она идет за умы нашей молодежи. Я отдаю себя полностью на этих встречах и, думаю, до кого-то из этих ребят обязательно достучусь. И это будет моя победа. Я побеждаю там - буду побеждать и здесь", - уверен герой.

На встречи с героями студенты тоже приходят с особым настроем.

"Однозначно, такое общение очень важно для молодежи. Потому что это пробуждает чувства патриотизма в каждом из нас. Одно дело видеть человека, который реально был на СВО, где-то в телефоне, телевизоре, и совсем другое дело видеть его лично, общаться вживую", - считает студентка СамГТУ Варвара Земскова.

"Для нас, молодежи, это очень важное общение. В том числе можно узнать то, чего не прочтешь на страницах Интернета и учебников: как устроен быт на СВО, что бойцы делают в свободное время", - поясняет председатель профсоюзной организации студентов СамГТУ Алексей Сатонин.

Сегодня в армию Победы вступает все больше настоящих мужчин. Для них служение Отечеству - дело чести.

"Важно отстаивать интересы нашей Родины - не только на международной арене, но, если нужно, и на специальной военной операции. Стране нужно помогать, - значит, мы берем оружие, надеваем экипировку и помогаем ей", - подчеркивает именитый спортсмен.

Для участников СВО и членов их семей в Самарской области действуют льготы и социальные гарантии - всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева до 23 февраля 2025 г. в регионе сохранена единовременная выплата в 4 млн рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Всего за первый год службы военнослужащие, подписавшие контракт до указанной даты, получат 7 млн рублей.