Переправа через Волгу в Самаре будет работать только днем

С пятницы, 7 февраля, на переправе через Волгу по маршруту "Самара - Рождествено" в связи со сложной ледовой обстановкой движение СВП будет временно осуществляться в светлое время суток.

Начало движения из Самары — в 7:30, из Рождествено — в 7:45.

Окончание движения из Самары — в 17:45, из Рождествено — в 18:00. Заход на Проран — в 10:00 и 15:00

Количество пассажиров на "Нептун" - 14 человек, на "Славир" - шесть человек, сообщает пресс-служба СРПП.



