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Экономика и бизнес

На капремонт теплосетей в Нефтегорске выделили 730 млн рублей

НЕФТЕГОРСК. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Нефтегорского района подыскивает подрядчика, который капитально отремонтирует тепловые сети в Нефтегорске.

Начальная цена контракта составляет 729 млн рублей. Победителя торгов определят в конце февраля, он должен выполнить работы до конца 2026 года на ул. Нефтяников (ул. Промышленности до ул. Спортивная/ ул. Спортивная до ул. Ленина/ сквер Влюбленных/ ул. Ленина).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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