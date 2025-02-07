На капремонт теплосетей в Нефтегорске выделили 730 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района подыскивает подрядчика, который капитально отремонтирует тепловые сети в Нефтегорске.
Начальная цена контракта составляет 729 млн рублей. Победителя торгов определят в конце февраля, он должен выполнить работы до конца 2026 года на ул. Нефтяников (ул. Промышленности до ул. Спортивная/ ул. Спортивная до ул. Ленина/ сквер Влюбленных/ ул. Ленина).
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Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!