В Самарской области пройдет форум "серебряных" волонтеров

С 12 по 14 февраля 2025 г. состоится Форум "серебряных" волонтеров для координаторов и активистов отрядов "серебряного" добровольчества муниципальных образований Самарской области.

Организатором выступает СРМОО "Центр социальных проектов" в рамках проекта Добро.Центр "Молоды душой" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В Самарской области на системной основе выстроена комплексная деятельность 74 волонтерских отрядов, объединяющих более 3,5 тыс. участников движения (50+). Деятельность ведется по различным направлениям: социальное, экологическое, патриотическое, спортивно-оздоравливающие и культурно-творческие мероприятия, а также помощь участникам СВО. Ежегодно добровольцы старшего возраста реализуют более 5 тыс. мероприятий, благополучателями становятся более 100 тыс. человек.

В программе форума запланировано стратегическое планирование деятельности движения на 2025 г., образовательно-мотивационные мероприятия с участием почетных гостей и спикеров, тренинги и мастер-классы, презентации профильных актуальных событий и направлений.

Кроме того, состоится круглый стол по теме "Продвижение среди населения старшего возраста принципов здорового образа жизни" с онлайн-подключением участников из регионов для презентации лучших практик активности старшего поколения.

Место проведения форума: Самарская область, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 1в, База отдыха "Радуга".