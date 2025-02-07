Самарская область стала лидером по созданию модельных библиотек

Самарская область отмечена на федеральном уровне за работу по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". Награда "За самое большое количество модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта "Культура" от федерального Министерства культуры была вручена во время проведения в Москве Всероссийского стратегического форума "Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети".
Культурные учреждения губернии на мероприятии представляла Мария Пошехонова — заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Форум, прошедший в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, состоялся на самом высоком уровне. Его почетными участниками стали представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, директора центральных библиотек регионов.
Главным направлением работы форума стало подведение итогов реализации библиотеками России нацпроекта "Культура" и дискуссия о перспективах развития библиотечной отрасли страны.
Приветственное послание участникам форума направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, отметившая общенациональные успехи в деле создания модельных библиотек. "Благодаря национальному проекту была запущена глобальная перезагрузка библиотечной сферы, в 87 субъектах Российской Федерации было создано 1229 модельных библиотек, в которых организован интеллектуальный и культурный досуг для детей и взрослых", — сообщила министр.
Достойный вклад в этот результат внесла и Самарская область. За все время реализации национального проекта было открыто 37 модельных библиотек, при этом 11 из них были модернизированы за счет средств регионального бюджета.
Развитие сферы культуры входит в Программу социально-экономического развития региона, инициированную губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В течение пяти лет планируется создание современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры и модельных библиотек.
"Наши модернизированные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Модельные библиотеки наполнены новым содержанием и креативом", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.
Методическим сопровождением реализации нацпроекта "Культура" в части создания модельных библиотек в регионе занимается проектный офис на базе Самарской универсальной научной библиотеки. Его специалисты помогают разрабатывать концепции развития муниципальных библиотек, осуществляют экспертизу модельных дизайн-проектов, подготавливают списки книг для пополнения библиотечных фондов. Самарская область выделяется среди других регионов России не только количественно, но и концептуально: каждая модельная библиотека губернии представляет собой совершенно уникальный проект, созданный с учетом пожеланий читателей, истории и культуры той территории, где она располагается.
2024 г. стал завершающим годом нацпроекта "Культура", направленного, в том числе, на создание модельных библиотек. Работа в этом направлении продолжится, но уже в рамках нового федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" — части нацпроекта "Семья". В 2025 г. на территории Самарской области появится еще пять новых модельных библиотек.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!