Самарская область стала лидером по созданию модельных библиотек

Самарская область отмечена на федеральном уровне за работу по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". Награда "За самое большое количество модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта "Культура" от федерального Министерства культуры была вручена во время проведения в Москве Всероссийского стратегического форума "Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети".

Культурные учреждения губернии на мероприятии представляла Мария Пошехонова — заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Форум, прошедший в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, состоялся на самом высоком уровне. Его почетными участниками стали представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, директора центральных библиотек регионов.

Главным направлением работы форума стало подведение итогов реализации библиотеками России нацпроекта "Культура" и дискуссия о перспективах развития библиотечной отрасли страны.

Приветственное послание участникам форума направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, отметившая общенациональные успехи в деле создания модельных библиотек. "Благодаря национальному проекту была запущена глобальная перезагрузка библиотечной сферы, в 87 субъектах Российской Федерации было создано 1229 модельных библиотек, в которых организован интеллектуальный и культурный досуг для детей и взрослых", — сообщила министр.

Достойный вклад в этот результат внесла и Самарская область. За все время реализации национального проекта было открыто 37 модельных библиотек, при этом 11 из них были модернизированы за счет средств регионального бюджета.

Развитие сферы культуры входит в Программу социально-экономического развития региона, инициированную губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В течение пяти лет планируется создание современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры и модельных библиотек.

"Наши модернизированные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Модельные библиотеки наполнены новым содержанием и креативом", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Методическим сопровождением реализации нацпроекта "Культура" в части создания модельных библиотек в регионе занимается проектный офис на базе Самарской универсальной научной библиотеки. Его специалисты помогают разрабатывать концепции развития муниципальных библиотек, осуществляют экспертизу модельных дизайн-проектов, подготавливают списки книг для пополнения библиотечных фондов. Самарская область выделяется среди других регионов России не только количественно, но и концептуально: каждая модельная библиотека губернии представляет собой совершенно уникальный проект, созданный с учетом пожеланий читателей, истории и культуры той территории, где она располагается.

2024 г. стал завершающим годом нацпроекта "Культура", направленного, в том числе, на создание модельных библиотек. Работа в этом направлении продолжится, но уже в рамках нового федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" — части нацпроекта "Семья". В 2025 г. на территории Самарской области появится еще пять новых модельных библиотек.