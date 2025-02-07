В Национальном центре "Россия" представили новый проект "Путешествие по России"

В Национальном центре "Россия" проводится монтаж экспонатов новой интерактивной выставки "Путешествие по России", где на экскурсии за час посетители смогут увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Обновленная площадка встретит первых гостей уже в марте.

"Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости и, конечно, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому. А в рамках нашего большого гастрономического проекта можно будет попробовать блюда традиционной кухни со всех уголков страны и авторские рецепты лучших поваров из разных регионов", - рассказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов России будут представлены на площади более 3 тыс. кв. метров. Гости смогут совершить прогулку по всей стране, от Владивостока до Калининграда, увидеть главные достижения и знаковые места регионов, узнать о перспективах развития, выбрать интересные маршруты для путешествий всей семьей.

"Пространство будет разделено на восемь тематических зон. Начнем мы, конечно, с места, где встает солнце, - это Дальний Восток. Последней территорией станут Арктика и Северо-Запад России. А завершающую зону мы назвали "Зона сердца". Здесь с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить впечатления о том, что он увидел и почувствовал, а затем отправить их в единый цифровой мир, чтобы навсегда остаться в истории, хранимой в памяти Национального центра", - рассказал продюсер проекта "Путешествие по России" Андрей Куделин.

На выставке в галерее Приволжского федерального округа будет представлено несколько тематических зон, охватывающих достижения и инновации в промышленности и цифровизации, а также рассказывающих о народно-художественных промыслах, туристических возможностях регионов ПФО и о Волге. Самарская область представит экспозицию "Гора Стрельная", а презентация круиза в с. Ширяево расскажет о красоте волжских просторов на территории Самарской области.

Выставка "Путешествие по России" рассчитана на представителей всех возрастов, регистрация на бесплатные экскурсии будет доступна на сайте russia.ru. Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы.