В Национальном центре "Россия" представили новый проект "Путешествие по России"

В Национальном центре "Россия" проводится монтаж экспонатов новой интерактивной выставки "Путешествие по России", где на экскурсии за час посетители смогут увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Обновленная площадка встретит первых гостей уже в марте.
"Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости и, конечно, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому. А в рамках нашего большого гастрономического проекта можно будет попробовать блюда традиционной кухни со всех уголков страны и авторские рецепты лучших поваров из разных регионов", - рассказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов России будут представлены на площади более 3 тыс. кв. метров. Гости смогут совершить прогулку по всей стране, от Владивостока до Калининграда, увидеть главные достижения и знаковые места регионов, узнать о перспективах развития, выбрать интересные маршруты для путешествий всей семьей.
"Пространство будет разделено на восемь тематических зон. Начнем мы, конечно, с места, где встает солнце, - это Дальний Восток. Последней территорией станут Арктика и Северо-Запад России. А завершающую зону мы назвали "Зона сердца". Здесь с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить впечатления о том, что он увидел и почувствовал, а затем отправить их в единый цифровой мир, чтобы навсегда остаться в истории, хранимой в памяти Национального центра", - рассказал продюсер проекта "Путешествие по России" Андрей Куделин.
На выставке в галерее Приволжского федерального округа будет представлено несколько тематических зон, охватывающих достижения и инновации в промышленности и цифровизации, а также рассказывающих о народно-художественных промыслах, туристических возможностях регионов ПФО и о Волге. Самарская область представит экспозицию "Гора Стрельная", а презентация круиза в с. Ширяево расскажет о красоте волжских просторов на территории Самарской области.
Выставка "Путешествие по России" рассчитана на представителей всех возрастов, регистрация на бесплатные экскурсии будет доступна на сайте russia.ru. Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!