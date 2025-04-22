Благодарность для защитников: как депутаты помогают участникам спецоперации

В Самарской области активисты собирают и зачастую сами доставляют "за ленточку" необходимое для бойцов. К праздникам готовят наборы, чтобы порадовать военнослужащих частичкой домашнего тепла. Большую работу в этом направлении ведут депутаты Самарской городской думы.
17 апреля в зону СВО из Самарской области в третий раз отправили подарки к Пасхе. Хлебозаводы отгрузили более 15 тыс. куличей. Большую часть из них предоставило предприятие Эдуарда Галстяна. Специалисты сутки не отходили от печей, чтобы передать военнослужащим символ светлого праздника.
Эдуард Галстян - депутат думы Самары, участник "Комитета 450" - помогает защитникам Родины с самого начала СВО. Зачастую лично доставляет гумгруз.
"Мы стараемся радовать ребят к праздникам - Новому году, Пасхе, Дню Победы, - говорит Галстян. - Здесь может показаться, что это мелочь. А вот там начинаешь понимать, насколько ценна посылка с мирными гостинцами из дома. Это напоминание, что мы вместе с ними, что благодарны им за защиту.
Вскоре Галстян вновь сам поедет за ленточку. К Дню Победы военнослужащим передадут продукцию хлебозавода - лаваши и пирожные, а также одежду, электроприборы, дроны, купленные на средства предприятия и неравнодушных жителей".
Под эгидой думы Самары действует центр, где волонтеры занимаются изготовлением окопных свечей и маскировочный сетей, принимают и сортируют гумгрузы. Ежемесячно из этого пункта в зону СВО отправляют грузовик с необходимыми бойцам вещами.
Депутаты регулярно проводят встречи с ветеранами спецоперации и семьями бойцов в своих округах. Но и о других людях, которые нуждаются в поддержке, продолжают заботиться.
"Буду помогать, пока у меня есть возможности и силы. И тому же учу своих детей", - отмечает Галстян.
Более подробный материал читайте в среду, 23 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???