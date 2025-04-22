Благодарность для защитников: как депутаты помогают участникам спецоперации

В Самарской области активисты собирают и зачастую сами доставляют "за ленточку" необходимое для бойцов. К праздникам готовят наборы, чтобы порадовать военнослужащих частичкой домашнего тепла. Большую работу в этом направлении ведут депутаты Самарской городской думы.

17 апреля в зону СВО из Самарской области в третий раз отправили подарки к Пасхе. Хлебозаводы отгрузили более 15 тыс. куличей. Большую часть из них предоставило предприятие Эдуарда Галстяна. Специалисты сутки не отходили от печей, чтобы передать военнослужащим символ светлого праздника.

Эдуард Галстян - депутат думы Самары, участник "Комитета 450" - помогает защитникам Родины с самого начала СВО. Зачастую лично доставляет гумгруз.

"Мы стараемся радовать ребят к праздникам - Новому году, Пасхе, Дню Победы, - говорит Галстян. - Здесь может показаться, что это мелочь. А вот там начинаешь понимать, насколько ценна посылка с мирными гостинцами из дома. Это напоминание, что мы вместе с ними, что благодарны им за защиту.

Вскоре Галстян вновь сам поедет за ленточку. К Дню Победы военнослужащим передадут продукцию хлебозавода - лаваши и пирожные, а также одежду, электроприборы, дроны, купленные на средства предприятия и неравнодушных жителей".

Под эгидой думы Самары действует центр, где волонтеры занимаются изготовлением окопных свечей и маскировочный сетей, принимают и сортируют гумгрузы. Ежемесячно из этого пункта в зону СВО отправляют грузовик с необходимыми бойцам вещами.

Депутаты регулярно проводят встречи с ветеранами спецоперации и семьями бойцов в своих округах. Но и о других людях, которые нуждаются в поддержке, продолжают заботиться.

"Буду помогать, пока у меня есть возможности и силы. И тому же учу своих детей", - отмечает Галстян.

Более подробный материал читайте в среду, 23 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).