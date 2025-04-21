В Самаре ограничено движение транспорта по ул. Вилоновской

В Самаре проходит ремонт водопроводной камеры, расположенной на ул. Вилоновская, 64/ул. Ленинская.

Восстановительные работы начались 21 апреля и будут завершены до 30 апреля. На период производства работ ограничивается движение городского пассажирского транспорта и личного транспорта горожан. Ограничение введено по ул. Вилоновской, на участке от ул. Ленинской до ул. Садовой.

В связи с аварийным ремонтом автобусы маршрута № 50 следуют по скорректированным схемам:

— по направлению к остановке "Железнодорожный вокзал" — по улице Ульяновской, улице Агибалова, а далее — по своему обычному маршруту;

— по направлению к остановке "Батайская" — по улице Спортивной, улице Ульяновской, затем — по привычному маршруту.