Служба занятости подписала соглашение о совместной работе с центром "Сердце Воина"

В ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства на главной площадке в Самаре было подписано соглашение между службой занятости Самарской области и автономной некоммерческой организацией "Центр психологической помощи в кризисных ситуациях "Сердце Воина".

Центр "Сердце Воина" был открыт в рамках масштабной программы, реализуемой по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на основе предложений ветеранов спецоперации, в частности участника СВО Антона Ястребкова, проходящего обучение по региональной программе "Школа героев" и руководящего центром в Самаре. Деятельность центра "Сердце Воина" направлена на психологическое сопровождение участников СВО, а также помощь в трудоустройстве и социальной координации по федеральным и региональным мерам поддержки.

Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и членов их семей обо всех услугах и возможностях службы занятости.

"С участниками специальной военной операции и их близкими мы работаем индивидуально, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Постоянное взаимодействие с общественной организацией, занимающейся реабилитацией и адаптацией участников СВО, поможет сделать эту работу более эффективной. Активное участие в социализации ветеранов СВО принимают также участники программы "Школа героев", которые реализуют свои проекты в этом направлении. Здесь, безусловно, важен "взгляд изнутри", когда решение того или иного вопроса ветераны СВО предлагают, исходя из своего опыта".

Со своей стороны служба занятости предоставляет ветеранам и их родным необходимые инструменты для успешного трудоустройства или открытия своего дела. Специалисты помогут сориентироваться на рынке труда, подобрать подходящую вакансию, провести профориентационное тестирование, составить резюме, подготовиться к собеседованию. При необходимости будет предложено бесплатно пройти профессиональное обучение. Для открытия своего дела служба занятости может оказать финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей.

Узнать об услугах службы занятости подробнее можно по тел. контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.