Служба занятости подписала соглашение о совместной работе с центром "Сердце Воина"

В ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства на главной площадке в Самаре было подписано соглашение между службой занятости Самарской области и автономной некоммерческой организацией "Центр психологической помощи в кризисных ситуациях "Сердце Воина".
Центр "Сердце Воина" был открыт в рамках масштабной программы, реализуемой по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на основе предложений ветеранов спецоперации, в частности участника СВО Антона Ястребкова, проходящего обучение по региональной программе "Школа героев" и руководящего центром в Самаре. Деятельность центра "Сердце Воина" направлена на психологическое сопровождение участников СВО, а также помощь в трудоустройстве и социальной координации по федеральным и региональным мерам поддержки.
Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и членов их семей обо всех услугах и возможностях службы занятости.
"С участниками специальной военной операции и их близкими мы работаем индивидуально, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Постоянное взаимодействие с общественной организацией, занимающейся реабилитацией и адаптацией участников СВО, поможет сделать эту работу более эффективной. Активное участие в социализации ветеранов СВО принимают также участники программы "Школа героев", которые реализуют свои проекты в этом направлении. Здесь, безусловно, важен "взгляд изнутри", когда решение того или иного вопроса ветераны СВО предлагают, исходя из своего опыта".
Со своей стороны служба занятости предоставляет ветеранам и их родным необходимые инструменты для успешного трудоустройства или открытия своего дела. Специалисты помогут сориентироваться на рынке труда, подобрать подходящую вакансию, провести профориентационное тестирование, составить резюме, подготовиться к собеседованию. При необходимости будет предложено бесплатно пройти профессиональное обучение. Для открытия своего дела служба занятости может оказать финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей.
Узнать об услугах службы занятости подробнее можно по тел. контакт-центра: 8 (800) 302-15-44.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???