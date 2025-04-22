Строительство набережной на Сухой Самарке предложили включить в стратегию развития города

Жители Сухой Самарки не оставляют попыток продвинуть идею строительства набережной в своем микрорайоне. Предложение вновь прозвучало во вторник, 22 апреля, на сессии, посвященной вопросам разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

"Многие жители Сухой Самарки хотят, чтобы сделали набережную. Кто-то предлагает обустроить ее на реке Татьянке, но мы ее оберегаем. Я предлагаю выбрать под набережную территорию по ул. Флотской, на берегу протоки Сухая Самарка. Она станет хорошим дополнением к скверу Речников. В дальнейшем там можно открыть музей речного флота", — высказалась местная жительница, председатель СРОО "Свежий ветер" Юлия Копылова.

Идею строительства набережной на Сухой Самарке обсуждают уже пару лет. В региональном минстрое сообщали, что финансирование можно получить по госпрограмме "Содействие благоустройству муниципальных образований", но для этого городские власти должны разработать проект. Однако дальше разговоров пока дело не пошло.

Между тем, сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Запланировано проведение сессий еще в нескольких районах города.

Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры.

Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.