Строительство набережной на Сухой Самарке предложили включить в стратегию развития города

Жители Сухой Самарки не оставляют попыток продвинуть идею строительства набережной в своем микрорайоне. Предложение вновь прозвучало во вторник, 22 апреля, на сессии, посвященной вопросам разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
"Многие жители Сухой Самарки хотят, чтобы сделали набережную. Кто-то предлагает обустроить ее на реке Татьянке, но мы ее оберегаем. Я предлагаю выбрать под набережную территорию по ул. Флотской, на берегу протоки Сухая Самарка. Она станет хорошим дополнением к скверу Речников. В дальнейшем там можно открыть музей речного флота", — высказалась местная жительница, председатель СРОО "Свежий ветер" Юлия Копылова.
Идею строительства набережной на Сухой Самарке обсуждают уже пару лет. В региональном минстрое сообщали, что финансирование можно получить по госпрограмме "Содействие благоустройству муниципальных образований", но для этого городские власти должны разработать проект. Однако дальше разговоров пока дело не пошло.
Между тем, сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Запланировано проведение сессий еще в нескольких районах города.
Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры.
Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???