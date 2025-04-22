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Общество

Стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс"-2025 в Самарской области

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей" для участников из Самарской области.

Фото: ЦПО Самарской области

Основной площадкой соревнований станет Тольяттинский социально-педагогический колледж. В чемпионате примут участие 598 конкурсантов по 53 компетенциям: Адаптивная физическая культура", "Дошкольное воспитание", "Клининг", "Массажист", "Поварское дело", "Портной", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Социальная работа", "Столярное дело" и другим.

"Поздравляю вас со стартом регионального этапа чемпионата. Более десяти лет "Абилимпикс" открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Движение помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал. Региональные этапы чемпионата "Абилимпикс" пройдут во всех 89 субъектах Российской Федерации. В 2025 году в них примет участие более 25 тысяч человек. Участники смогут проявить таланты и продемонстрировать мастерство в более чем двухстах компетенциях", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения "Абилимпикс" в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, профессиональные пробы, круглые столы и конференции, а также мероприятия, приуроченные к Году защитника Отечества, в том числе выставка творческих работ "Память поколений", техническая выставка "СПО для СВО" и встреча с общественными организациями "детей войны" и ветеранами боевых действий.

Федеральным оператором движения выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

"В 2025 году движение "Абилимпикс" вступает во второе десятилетие. За эти годы тысячи талантливых участников по всей стране и за ее пределами стали одной дружной семьей. Ежегодно увеличивается разнообразие компетенций чемпионата "Абилимпикс", расширяется экспертное сообщество, увеличивается количество добровольцев. Мы надеемся, что наша совместная работа поможет еще большему количеству людей с ограничениями по здоровью обрести профессию и определить свое будущее", — прокомментировала руководитель Национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Самарской области включены новые направления: "Кузовной ремонт", "Метрология", "Электромонтаж", "Прикладная эстетика" и "Сборка автомобильных жгутов". Инициатором открытия последней стало ООО "Самараавтожгут". Впервые соревнования пройдут на площадке предприятия. Соревнования пройдут в 3 категориях — "школьники", "студенты", "специалисты".

"Для Самарской области это юбилейный, десятый чемпионат. За эти годы "Абилимпикс" стал одним из знаковых событий для системы инклюзивного образования региона. Самарская губерния в числе первых поддержала идеи "Абилимпикса". Чемпионаты, начинавшиеся как конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов, сегодня доступны и для школьников, которые находятся на пути профессионального самоопределения. Из года в год конкурсанты доказывают, что шанс открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов есть у каждого, вне зависимости от физических возможностей", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. № 119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступают министерство образования Самарской области и Региональный центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия — страна возможностей".

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия — страна возможностей". Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения "Абилимпикс" в России является Национальный центр "Абилимпикс", созданный на базе ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования".

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