В Самарской области запрет на посещение лесов продлили до 28 апреля

В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 22 по 28 апреля.

Запрет распространяется на территории всей территории лесного фонда региона.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:



▪️для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

▪️для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

▪️для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее минприроды ввело запрет на посещение лесов и въезда в них автомобилей с 19 по 21 апреля на территории 12 лесничеств.