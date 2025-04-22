Региональный оператор по обращению с ТКО наращивает автопарк спецтехники

В Самарскую область прибыла первая партия мусоровозов для усиления работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Всего в ближайшее время в регион придут 60 транспортных средств. Наличие собственной техники позволит осуществлять прямую диспетчеризацию маршрутов транспортирования и быстро реагировать на увеличение интенсивности накопления твердых коммунальных отходов.

"Собственным парком планируем заменить подрядчиков, которые сейчас некачественно оказывают услуги", — пояснил генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков.

Параллельно с решением проблем парка спецтехники в регионе продолжается обновление инфраструктуры накопления ТКО. Нехватка контейнеров приводит к перенакоплению отходов в течение суток. Ключевыми задачами, которые стоят перед регоператором и муниципалитетами, являются актуализация контейнерного парка, приведение в норму мусорных площадок, закрытие потребности в контейнерах для организации правильного сбора отходов.

В 2024 г. муниципалитетам из областной казны по поручению губернатора перечислили 295 млн руб., что позволило отремонтировать 734 контейнерные площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 г. в бюджете предусмотрели 625 млн руб., что позволит закупить более 10 тыс. контейнеров, ликвидировать 20 свалок, отремонтировать более 1600 существующих площадок и обустроить новые.