Региональный оператор по обращению с ТКО наращивает автопарк спецтехники

В Самарскую область прибыла первая партия мусоровозов для усиления работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Всего в ближайшее время в регион придут 60 транспортных средств. Наличие собственной техники позволит осуществлять прямую диспетчеризацию маршрутов транспортирования и быстро реагировать на увеличение интенсивности накопления твердых коммунальных отходов.
"Собственным парком планируем заменить подрядчиков, которые сейчас некачественно оказывают услуги", — пояснил генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков.
Параллельно с решением проблем парка спецтехники в регионе продолжается обновление инфраструктуры накопления ТКО. Нехватка контейнеров приводит к перенакоплению отходов в течение суток. Ключевыми задачами, которые стоят перед регоператором и муниципалитетами, являются актуализация контейнерного парка, приведение в норму мусорных площадок, закрытие потребности в контейнерах для организации правильного сбора отходов.
В 2024 г. муниципалитетам из областной казны по поручению губернатора перечислили 295 млн руб., что позволило отремонтировать 734 контейнерные площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 г. в бюджете предусмотрели 625 млн руб., что позволит закупить более 10 тыс. контейнеров, ликвидировать 20 свалок, отремонтировать более 1600 существующих площадок и обустроить новые.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???