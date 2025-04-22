В Самаре презентуют историко-документальный альбом в Великой Отечественной войне

Во вторник, 29 апреля, в 11:30, в Самарском университете им. Королева ("Точка кипения") (Московское шоссе, 34, корпус 15) пройдет презентация историко-документального альбома "Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области".
Издание подготовлено по документам Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, архивных отделов администраций городских округов и муниципальных районов Самарской области, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Самарского областного историко-культурного музея им. П. В. Алабина и семейных архивов. Практически все вошедшие в издание документы публикуются впервые.
В альбоме представлены письма фронтовиков родным, друзьям, коллективам предприятий и учреждений, переписка с комсомольцами, с партийными организациями Куйбышевской области.
Среди публикуемых документов — письма с фронта основателя и руководителя Волжского народного хора П. М. Милославова, уроженца Самарской губернии, младшего лейтенанта госбезопасности Красной армии И. Г. Булкина, именем которого названы улицы в городах Самаре и Ставрополе, историка, преподавателя Куйбышевского политехнического института К. Я. Наякшина. Письма дополнены биографическими сведениями, фотографиями, наградными документами.
В историко-документальный альбом также вошли автобиографические очерки Героев Советского Союза.
В полном объеме включены воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. И. С. Дикова о пребывании в немецких концлагерях.
В приложении представлены стенгазеты военных лет, стихотворения и песни, собранные и написанные фронтовиками.
На презентации историко-документального альбома будут процитированы письма, вошедшие в издание. Прозвучат музыкальные композиции по военной тематике в исполнении ансамбля народной песни "Самарская Лука" Самарского государственного института культура.
На мероприятие приглашены самарские ученые-историки, архивные и музейные работники, краеведы, представители регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???