В Самаре презентуют историко-документальный альбом в Великой Отечественной войне

Во вторник, 29 апреля, в 11:30, в Самарском университете им. Королева ("Точка кипения") (Московское шоссе, 34, корпус 15) пройдет презентация историко-документального альбома "Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области".

Издание подготовлено по документам Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, архивных отделов администраций городских округов и муниципальных районов Самарской области, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Самарского областного историко-культурного музея им. П. В. Алабина и семейных архивов. Практически все вошедшие в издание документы публикуются впервые.

В альбоме представлены письма фронтовиков родным, друзьям, коллективам предприятий и учреждений, переписка с комсомольцами, с партийными организациями Куйбышевской области.

Среди публикуемых документов — письма с фронта основателя и руководителя Волжского народного хора П. М. Милославова, уроженца Самарской губернии, младшего лейтенанта госбезопасности Красной армии И. Г. Булкина, именем которого названы улицы в городах Самаре и Ставрополе, историка, преподавателя Куйбышевского политехнического института К. Я. Наякшина. Письма дополнены биографическими сведениями, фотографиями, наградными документами.

В историко-документальный альбом также вошли автобиографические очерки Героев Советского Союза.

В полном объеме включены воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. И. С. Дикова о пребывании в немецких концлагерях.

В приложении представлены стенгазеты военных лет, стихотворения и песни, собранные и написанные фронтовиками.

На презентации историко-документального альбома будут процитированы письма, вошедшие в издание. Прозвучат музыкальные композиции по военной тематике в исполнении ансамбля народной песни "Самарская Лука" Самарского государственного института культура.

На мероприятие приглашены самарские ученые-историки, архивные и музейные работники, краеведы, представители регионального отделения Российского военно-исторического общества.