Самарская делегация отправилась на интеллектуальную олимпиаду "IQ ПФО"

Во вторник, 22 апреля, студенты высших учебных заведений и среднего профессионального образования Самарской области, которые победили на региональных отборочных соревнованиях, отправились в Саранск на окружной финал интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО".

С 23 по 25 апреля в Саранске (Республика Мордовия) на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева пройдет юбилейная X Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

Республика Мордовия в десятый раз примет участников и гостей Интеллектуальной олимпиады. Олимпиада зародилась в 2015 г. на молодежном форуме ПФО "iВолга". Сейчас проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

В этом году "IQ ПФО" включило в себя семь направлений: робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, "Что? Где? Когда?", пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов. Для оценки знаний самых эрудированных студентов Приволжья сформирована профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Представлять самарскую делегацию отправились победители региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" в составе 18 человек. Студентка Мария Прокофьева, представляющая направление "Управленческие поединки", поделилась: "Я очень рада, что прошла отбор и вошла в состав региональной делегации. Это отличная возможность прокачать навыки и достойно представить наш регион".

Самарская команда сформирована по итогам регионального этапа, в котором участвовало более 250 студентов. Последние два года наш регион стабильно входит в топ-5 по итогам олимпиады. Министр молодежной политики Наталья Рогова отметила: "Наши студенты неоднократно доказывали, что Самарская область — регион умных и амбициозных. Уверена, в этом году они вновь покажут достойные результаты".

Два года подряд самарская делегация входила в пятерку регионов с лучшими результатами по итогу финальных соревнований.