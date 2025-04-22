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Общество

Самарская делегация отправилась на интеллектуальную олимпиаду "IQ ПФО"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 апреля, студенты высших учебных заведений и среднего профессионального образования Самарской области, которые победили на региональных отборочных соревнованиях, отправились в Саранск на окружной финал интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

С 23 по 25 апреля в Саранске (Республика Мордовия) на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева пройдет юбилейная X Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

Республика Мордовия в десятый раз примет участников и гостей Интеллектуальной олимпиады. Олимпиада зародилась в 2015 г. на молодежном форуме ПФО "iВолга". Сейчас проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

В этом году "IQ ПФО" включило в себя семь направлений: робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, "Что? Где? Когда?", пилотирование беспилотных летательных аппаратов и программирование беспилотных летательных аппаратов. Для оценки знаний самых эрудированных студентов Приволжья сформирована профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Представлять самарскую делегацию отправились победители региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" в составе 18 человек. Студентка Мария Прокофьева, представляющая направление "Управленческие поединки", поделилась: "Я очень рада, что прошла отбор и вошла в состав региональной делегации. Это отличная возможность прокачать навыки и достойно представить наш регион".

Самарская команда сформирована по итогам регионального этапа, в котором участвовало более 250 студентов. Последние два года наш регион стабильно входит в топ-5 по итогам олимпиады. Министр молодежной политики Наталья Рогова отметила: "Наши студенты неоднократно доказывали, что Самарская область — регион умных и амбициозных. Уверена, в этом году они вновь покажут достойные результаты".

Два года подряд самарская делегация входила в пятерку регионов с лучшими результатами по итогу финальных соревнований.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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