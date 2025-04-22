В Самаре наградили победителей фестиваля научно-технического творчества "КосмоФест-2025"

В РКЦ "Прогресс" прошел финальный этап VIII Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2025". Победителей определили в 10 номинациях. В числе награжденных не только дети и школьники, но и семьи с детьми, а также педагоги дошкольных образовательных организаций и организаций среднего общего образования.
Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, который проводится ежегодно с 2018 г. для привлечения внимания широкой общественности и СМИ к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.
В этом году фестиваль посвящен достижениям космонавтики России, а также памятной дате: 60-летию со дня первого выхода в открытый космос А. А. Леонова.
На суд жюри было представлено более 4 тыс. фестивальных работ из 40 регионов РФ. Это и работы из конструктора, в том числе робототехнического, и макеты космических станций, и мультипликация, и видеоролики, и технические проекты космодромов для запуска ракет-носителей, и методические разработки.
Ежегодно учреждаются специальные номинации фестиваля: в этом году это "А. А. Леонов: первый выход в открытый космос" для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, и "Космос — это интересно!" для семей с детьми (5-17 лет) сотрудников предприятий авиа– и ракетно–космической промышленности и смежных отраслей.
Как отмечают организаторы "Космофеста", фестиваль стал отличной площадкой для профориентационной работы в дошкольных образовательных учреждениях. За эти годы расширилась география участников, из года в год на конкурс поступает все больше заявок. Некоторые проекты, подготовленные детьми совместно с педагогами и родителями, впоследствии воплощаются в жизнь конструкторами и инженерами на предприятиях ракетно-космической промышленности нашей страны.
По мнению заместителя министра цифрового развития и связи Самарской области Павла Гокина, "Космофест" — это яркий пример того, как можно увлечь детей космической тематикой и, возможно, направить их на путь будущих инженеров или IT-специалистов.
"Ранняя профориентация детей позволяет им в будущем сделать осознанный выбор, стать настоящим профессионалом своего дела, создавать новые образцы техники и в конечном итоге закрепить статус России как ведущей цифровой и космической державы. Важное место занимает практика, когда ребенок хочет что-то сделать самостоятельно: произвести вычисления на каком-то устройстве, разработать какую-то программу или компьютерную игру. Это всегда интересно и заманчиво для ребят. Подобная работа помогает детям определиться с будущим направлением своей жизни", — уверен Павел Гокин.
"Для будущих космонавтов важны и наука, и творчество, эти сферы взаимосвязаны. Дети мыслят всегда нестандартно. Так, грамотного обученного инженера тяжело увести в другое русло, а дети подходят к разработке проектов с детской наивностью. И их идеи вызывают у нас удивление", — отметил советник заместителя генерального директора по персоналу АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Щелоков.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???