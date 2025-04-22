На майские праздники изменится расписание электричек в Самарской области

В связи с праздником Весны и труда и Днем Победы в порядок движения пригородных поездов внесут корректировки. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Расписание:
30 апреля, 7 мая — по рабочему дню пятница;
1, 2, 3, 8, 9, 10 мая — по выходному дню суббота;
4, 11 мая — по выходному дню воскресенье;
5, 12, мая — по рабочему дню понедельник.
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая назначаются поезда:
- № 7141 Самара (отпр.07.30) — Сызрань-1 (приб.09.11)
- № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.25) — Самара (приб.11.07)
- № 7143 Самара (отпр.15.15) — Сызрань-1 (приб.17.07)
- № 7144 Сызрань-1 (отпр.17.35) — Самара (приб.19.17)
- поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19.46) — Тольятти (приб.22.05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20.11)–Тольятти (приб.22.05), на участке Новокуйбышевская — Самара отменяется
4, 7, 8, 9, 10, 11 мая (30 апреля 1, 2, 3, мая 2025 г. поезда не курсируют) назначаются поезда:
- № 6332/6331 Самара (отпр.06.56) — Курумоч (приб.08.21)
- № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.10) — Самара (приб.13.36)
1 мая сокращается маршрут следования:
- поезд № 6346/6345 Самара (отпр.08.50) — Жигулевское море (приб.11.02) устанавливается сообщением Самара (отпр.08.50) — Курумоч (приб.10.24), на участке Курумоч — Жигулевское море отменяется
- поезд № 6348/6347 Жигулевское море (отпр.14.21) — Самара (приб.16.40) устанавливается сообщением Курумоч (отпр.15.14) — Самара (приб.16.40), на участке Жигулевское море — Курумоч отменяется
30 апреля, 2 мая отменяются пригородные поезда:
- № 6344/6343 Самара (отпр.16.51) — Курумоч (приб.18.15)
- № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.28) — Самара (приб.19.53)
30 апреля отменяются пригородные поезда
- № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.17.44) — Тольятти (приб.20.07)
- № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.56) — Самара (приб.22.51)
2 мая 2025 г. отменяются пригородные поезда
- № 7346/7345 Самара (отпр.10.02) — Тольятти (приб.12.16)
- № 7348/7347 Тольятти (отпр.16.12) — Самара (приб.18.22)
- № 6336/6335 Курумоч (отпр.20.05) — Самара (приб.21.30)
2, 3 мая сокращается маршрут следования:
- поезд № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр.13.31)–Тольятти (приб.15.54) устанавливается сообщением Самара (отпр.14.02) — Тольятти (приб.16.08), на участке Новокуйбышевская — Самара отменяется
- поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.59) — Новокуйбышевская (приб.13.18) устанавливается сообщением Тольятти (отпр.10.59.) — Самара (приб.13.20), на участке Самара — Новокуйбышевская отменяется
Дни курсирования пригородных поездов на участке Похвистнево — Абдулино
- 30 апреля, 4, 7, 11 мая — назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.30) — Абдулино (приб.20.57); (1, 2, 3, 8, 9, 10 мая 2025 г. поезд не курсирует)
- 5, 12 мая — назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) — Похвистнево (приб.05.45) (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 мая поезд не курсирует)
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???