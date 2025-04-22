Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области

Специалисты регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Самарской области запустили телеграм-бот "Светофоры Самарской области", через который принимаются обращения о некорректной работе светофоров.
Ссылка на бот.
Бот позволяет пользователю выбрать адрес светофора и указать тип неисправности, а также прикрепить фото или видео.
"Заявки поступают операторам центра, которые в удаленном режиме осуществляют подтверждение дефектов и направляют задачу эксплуатирующей организации. После устранения неисправности бот уведомляет об этом заявителя. Внедрение новой формы для обращений граждан позволит повысить скорость реагирования на возникающие инциденты, а также сократить время устранения неисправностей светофорных объектов", — говорит директор ГКУ СО "Управление дорог" Сергей Мещеряков.
В настоящее время к боту подключены светофорные объекты, включенные в Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Самарской области, расположенные на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. В Самаре это дороги Московское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Волжское и Красноглинское шоссе, а также мостовой переход "Фрунзенский". Также можно оставить обращения о работе светофоров, расположенных в поселках Береза, Волжский, Придорожный, селах Курумоч и Ягодное, городе Отрадном.
Создание ИТС начато при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и продолжается по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Системой не только производится удаленный мониторинг состояния оборудования, но также осуществляется координированное и адаптивное управление светофорными объектами, позволяющее повышать эффективность и безопасность организации дорожного движения.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???