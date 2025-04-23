В Самаре работает мастерская "Шьем для наших"

Осенью 2022 г. самарские активисты подключились к всероссийскому волонтерскому движению "Шьем для наших". Инициатором стала Олеся Порох, женщина не смогла остаться в стороне и решила помочь военнослужащим тем, чем может. Владея швейным мастерством, Олеся собрала вокруг себя единомышленников, которые хотели внести свою лепту в поддержку бойцов.
Первая просьба была на пошив маскировочных халатов. В мастерскую принесли опытный образец этого изделия, на основе которого женщины создали выкройку, оцифровали и поделились с другими волонтерскими группами. Затем поступили другие заявки от бойцов, и мастерицы стали шить футболки, толстовки, термобелье, плащи, балаклавы, банданы, бафы, нижнее белье.
Большой ассортимент изделий мастерицы шьют для госпиталей, начиная от постельного белья и заканчивая адаптивной одеждой для раненых. Каждый кусочек ткани идет в дело. Всю сделанную продукцию самарские волонтеры передают бойцам бесплатно. В каждое изделие женщины вкладывают молитвы, стихи, частушки, кусок мыла или шоколадку, таким образом они стараются поддержать боевой дух военнослужащих.
Большинство участниц самарского объединения "Шьем для наших" — обычные женщины, некоторые из которых до прихода в группу и шить не умели. "Ребята в окопах и госпиталях нуждаются не столько в одежде, сколько в нашей поддержке. Теплая толстовка, вязанные носочки, доброе слово — это нужно им как воздух. И мы будем с ними до конца", - говорит руководитель волонтерского движения "Шьем для наших. Самара" Олеся Порох.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???