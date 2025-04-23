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Общество

В Самаре работает мастерская "Шьем для наших"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осенью 2022 г. самарские активисты подключились к всероссийскому волонтерскому движению "Шьем для наших". Инициатором стала Олеся Порох, женщина не смогла остаться в стороне и решила помочь военнослужащим тем, чем может. Владея швейным мастерством, Олеся собрала вокруг себя единомышленников, которые хотели внести свою лепту в поддержку бойцов.

Первая просьба была на пошив маскировочных халатов. В мастерскую принесли опытный образец этого изделия, на основе которого женщины создали выкройку, оцифровали и поделились с другими волонтерскими группами. Затем поступили другие заявки от бойцов, и мастерицы стали шить футболки, толстовки, термобелье, плащи, балаклавы, банданы, бафы, нижнее белье.

Большой ассортимент изделий мастерицы шьют для госпиталей, начиная от постельного белья и заканчивая адаптивной одеждой для раненых. Каждый кусочек ткани идет в дело. Всю сделанную продукцию самарские волонтеры передают бойцам бесплатно. В каждое изделие женщины вкладывают молитвы, стихи, частушки, кусок мыла или шоколадку, таким образом они стараются поддержать боевой дух военнослужащих.

Большинство участниц самарского объединения "Шьем для наших" — обычные женщины, некоторые из которых до прихода в группу и шить не умели. "Ребята в окопах и госпиталях нуждаются не столько в одежде, сколько в нашей поддержке. Теплая толстовка, вязанные носочки, доброе слово — это нужно им как воздух. И мы будем с ними до конца", - говорит руководитель волонтерского движения "Шьем для наших. Самара" Олеся Порох.

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