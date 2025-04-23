Порт отправления - Самара: открываем новые горизонты Волги

Самара остается одним из центров туризма на великой русской реке. В 2025 году навигация стартует 29 апреля. По данным сервиса бронирования круизов "Круиз.онлайн", этой весной из Самары уже готовы отправиться в плавание 587 пассажиров, чтобы исследовать красоты России с палубы комфортабельных судов. Чем удивит новый сезон и какие маршруты станут хитами?

Старт навигации

Сезон речного туризма-2025 откроется в Самаре 29 апреля. Первым в путь отправится теплоход "Сергей Кучкин" по маршруту: Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Макарьево - Казань - Самара.

Навигация будет набирать обороты постепенно. В апреле и мае из города отправятся более чем 50 рейсов - от коротких поездок до путешествий на 10-21 день. К разгару весенне-летнего сезона туристический флот выйдет на полную мощность, и пассажиры смогут выбирать маршруты разной продолжительности и направлений.

"Спрос на речные круизы растет с каждым годом, - отметила руководитель отдела развития продукта в Круиз.онлайн Марина Пронина. - Многие жители Самары и гости региона выбирают этот формат отдыха для майских праздников, потому что он позволяет совместить комфорт, экскурсии и живописные пейзажи".

География круизов в 2025 году

Речные маршруты из Самары охватывают почти всю европейскую часть России. Из города можно отправиться как по традиционным маршрутам Поволжья, так и в большие путешествия к берегам Санкт-Петербурга, в Карелию или даже на юг России.

К классическим направлениям поволжской навигации относятся:

Казань - столица Татарстана с ее Кремлем, пешеходной улицей Баумана и ярким смешением культур

Чебоксары - столица Чувашии с живописной набережной и живыми народными традициями

Болгар - город-музей под открытым небом, объект ЮНЕСКО

Ульяновск - город с уникальными литературными музеями и собственным историческим лицом

Саратов - город с богатым наследием, красивой природой и востребованным Художественным музеем.

Также из Самары можно отправиться к северным берегам, полюбоваться красотами Карелии и взглянуть с нового ракурса на величественную северную столицу:

Валаам и Кижи - духовные центры с древними монастырями и шедеврами деревянного зодчества.

Санкт-Петербург - не только круиз, но и прогулка по Неве с посещением пригородов.

Петрозаводск - столица Карелии с современной набережной.

Туристов, отправляющихся из Самары, гостеприимно встречают города Центральной России:

Ярославль, Кострома, Углич - "Золотое кольцо" с храмами и купеческими особняками.

Москва - так же, как и с Петербургом, вдохновляющая возможность взглянуть на столицу с нового непривычного ракурса.

Плес - городок, будто сошедший с полотна художника Исаака Левитана.

А можно отправиться на юг и восток:

Астрахань и Волгоград - путешествия к Каспийскому морю и местам боевой славы нашей страны.

Пермь и Чайковский - уральские просторы с их природными заповедниками.

Ростов-на-Дону - город с чрезвычайно фотогеничной набережной, яркой архитектурой и незабываемыми кулинарными традициями.

Опытные туристы и все, кто хочет запомнить путешествие в деталях, могут выбрать любой из уникальных маршрутов - такие в навигации с отправлением из Самары тоже есть. Например, можно пойти в круиз с посещением малых городов - Винновки, Ильевки, Романовской, Мариинского Посада. Здесь туристов ждут аутентичные рынки, фольклорные программы и знакомство с местными традициями.

К числу самых популярных в апреле и мае маршрутов относится Самара - Ульяновск - Самара, идеальный для новичков, короткий, но с возможностью увидеть знаковые достопримечательности Поволжья. Или маршрут Самара - Тетюши - Болгары - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Казань - Самара - это насыщенное 5-дневное путешествие с заходами в культурные и исторические города Поволжья, интересными экскурсиями и дегустацией национальной кухни.

Сколько стоит речное путешествие

По данным сервиса бронирования круизов "Круиз.онлайн", средняя стоимость поездки в начале сезона - апреле-мае - обойдется в 74099 рублей.

"Средняя продолжительность маршрута - пять дней, что говорит о высокой востребованности коротких путешествий с оптимальным соотношением маршрута, насыщенности и цены, - подчеркнула Марина Пронина. - Туристам доступны как бюджетные круизы от 4900 рублей за человека, так и насыщенные маршруты стоимостью от 180025 рублей. Один из вариантов такого путешествия пройдет по маршруту Самара - Тольятти - Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Санкт-Петербург - Валаам - Лодейное Поле - Свирьстрой - Вытегра - Череповец - Кострома - Нижний Новгород - Макарьево - Козьмодемьянск - Казань - Самара и займет аж 21 день!"

Популярность речных путешествий в Самаре растет - город поддерживает общий тренд на рост спроса в этой сфере туризма. Отправиться в путешествие на современном теплоходе - значит увидеть российские города с нового ракурса: без спешки, суеты и дорожных пробок. Пора выбирать направление и наслаждаться свободой водных просторов!

Идем в круиз на майские

С первого дня сезона навигации-2025 из Самары можно отправиться в речное путешествие сразу в нескольких направлениях. Пока даты еще доступны, можно определиться с вариантом поездки и забронировать свой маршрут:

29 апреля - 2 мая

Самара - Ульяновск - Казань - Нижний Новгород (без возвращения)

Теплоход "Константин Федин"

4 дня/ 3 ночи

29 апреля - 1 мая

Самара - Ульяновск - Казань (без возвращения)

Теплоход "Константин Федин"

3 дня/ 2 ночи

29 апреля - 2 мая

Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород (без возвращения)

Теплоход "Сергей Кучкин"

4 дня/ 3 ночи

30 апреля - 2 мая

Самара - Тетюши - Самара

Теплоход "Принцесса Анабелла"

3 дня/ 2 ночи

30 апреля - 5 мая

Самара - Казань - Нижний Новгород - Макарьев - Казань - Тольятти - Самара

Теплоход "Иван Бунин"

6 дней/ 5 ночей

2-3 мая

Самара - Казань (без возвращения)

Теплоход "Василий Суриков"

2 дня/ 1 ночь

4-8 мая

Самара - Тетюши - Свияжск - Казань - Чебоксары - Йошкар-Ола - Нижний Новгород (без возвращения)

Теплоход "Принцесса Анабелла"

5 дней/ 4 ночи

5-8 мая

Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород (без возвращения)

Теплоход "Михаил Фрунзе"

4 дня/ 3 ночи

8-11 мая

Самара - Свияжск - Казань - Казань - Самара

Теплоход "Федор Достоевский"

4 дня/ 3 ночи

8-9 мая

Самара - Казань (без возвращения)

Теплоход "Иван Бунин"

2 дня/ 1 ночь

9-11 мая

Самара - Казань - Самара

Теплоход "Семен Буденный"

3 дня/ 2 ночи.

Все доступные направления из Самары регулярно обновляются на сайте сервиса бронирования круизов Круиз.онлайн. С помощью агрегатора можно легко определиться с путешествием по воде на ближайшие даты или запланировать круиз в перспективе нескольких месяцев.