С начала сезона клещи покусали более 400 самарцев

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировали 404 пострадавших от укусов клещами. Из них -132 ребенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты управления отметили, что за последнюю неделю, с 14 по 20 апреля, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Тем не менее, из 292 экземпляров, исследованных на зараженность вирусом клещевого энцефалита, в 8 (2,7%) экземплярах был обнаружен возбудитель. На инфицированность боррелиями было исследовано 283 экземпляра клеща, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 3 экземплярах (1%).

В 2025 г. от клещей планируют обработать 4166 га территории в регионе. По состоянию на 21 апреля обработано 20,45 га.