В Роспотребнадзоре сообщили, что в магазинах может продаваться фальшивое сливочное масло

В Роспотребнадзоре по Самарской области со ссылкой на коллег из Твери сообщили, что в продаже находится фальшивое сладко-сливочное несоленое масло "Традиционное" жирностью 72,5% и 82,5% производства "Молочный берег".

В Роспотребнадзоре установили, что ООО "Молочный берег" отсутствует и по юридическому, и по фактическому адресам, зарегистрированным в Тверской области.

"Таким образом, ООО "Молочный берег" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", - предупредили в управлении.

Самарцев призвали проинформировать ведомство в случае выявления такой продукции на прилавках.