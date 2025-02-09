В Большеглушицком районе на реконструкцию канализации выделили полмиллиарда рублей

Администрация Большеглушицкого района опубликовала конкурс на поиск подрядчика, который займется реконструкцией канализационных очистных сооружений в районном центре. На эти цели выделяют 490,1 млн рублей.
Победителя торгов определят после 18 февраля, он должен исполнить контракт до 1 ноября 2026 года.
Напомним, село Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области вошло в список пилотных территорий — опорных пунктов, реализация долгосрочных планов развития которых (на период до 2030 года) начнется в первую очередь в рамках федеральной инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения". Перечень был составлен минсельхозом России с учетом критериев и на основе оценки демографических и экономических тенденций.
В реализацию долгосрочного плана развития села Большая Глушица по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" вошли предложения по реконструкции сетей водопровода и канализационно-очистных сооружений.
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