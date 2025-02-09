Диана Шнайдер уступила 90-й ракетке мира на старте турнира в Дохе

На стартовавшем в Дохе (Катар) хардовом турнире категории WTA-1000 завершился матч первого круга между 13-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и Алисией Паркс из США, занимающей 90-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча закончилась поражением Шнайдер в двух сетах — 4:6, 6:7 (2:7), передает championat.com.
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету её соперницы по семь эйсов и двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что Паркс пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв в финальном матче предварительного раунда россиянку Полину Кудерметову.
Соперницей Паркс во втором круге соревнований в Дохе станет победительница американского противостояния между 51-й ракеткой мира Эшлин Крюгер и Софьей Кенин, получившей уайлд-кард на турнир в Катаре.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!