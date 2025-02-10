Первое занятие в киношколе, открывшейся в музее Рязанова, посвятят Чарли Чаплину

В феврале в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдут две первые встречи в киношколе "Больше, чем кино" (16+). Куратором программы и ведущим встреч выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Первая встреча состоится в субботу,15 февраля, в 17:00. Тема — "Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху" (16+).
Творчество Чарли Чаплина обоснованно считается недостижимой вершиной в истории кино. Обычно так говорят, потому что Чаплин изобрел новый язык, на котором кино говорит со зрителем и сегодня. Чаплин — новатор, который раздвинул представления о том, на что кино может быть способно. Однако редко обращают внимание на то, что работы Чаплины обладают не только эстетическим, но и социальным и этическим значением. И главное свойство его картин — их особое гуманистическое измерение.
Первое занятие будет посвящено тем аспектам творчества Чаплина, которые показывают, как его работы связаны с жизнью простого человека и как своими фильмами он пытался противостоять жестокости своей эпохи.
Второе занятие пройдет 22 февраля в 17:00. Тема — "Роберто Росселлини: с любовью к реальности" (16+).
В учебниках по истории кино творчество Роберто Росселлини обычно представляется как момент рождения нового типа кинематографического образа. Эстетическое новаторство Росселлини было тесно связано с исторической ситуацией на его родине, с трагедией военного времени и обусловлено моральными и религиозными убеждениями кинематографиста. В ситуации, когда образы прежнего мира лежали в руинах, Росселлини удалось подарить зрителю надежду и поделиться с ним своей верой в страшный окружающий всех мир.
На втором занятии киношколы участники проанализируют связи между кино, историей и тем чутким отношением к реальности, которое было предложено в работах итальянского режиссера.
Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Есть возможность приобрести абонементы: на 10 занятий — 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный); на 5 занятий — 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).
В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.
Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылкам:
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?