Первое занятие в киношколе, открывшейся в музее Рязанова, посвятят Чарли Чаплину

В феврале в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) пройдут две первые встречи в киношколе "Больше, чем кино" (16+). Куратором программы и ведущим встреч выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Первая встреча состоится в субботу,15 февраля, в 17:00. Тема — "Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху" (16+).

Творчество Чарли Чаплина обоснованно считается недостижимой вершиной в истории кино. Обычно так говорят, потому что Чаплин изобрел новый язык, на котором кино говорит со зрителем и сегодня. Чаплин — новатор, который раздвинул представления о том, на что кино может быть способно. Однако редко обращают внимание на то, что работы Чаплины обладают не только эстетическим, но и социальным и этическим значением. И главное свойство его картин — их особое гуманистическое измерение.

Первое занятие будет посвящено тем аспектам творчества Чаплина, которые показывают, как его работы связаны с жизнью простого человека и как своими фильмами он пытался противостоять жестокости своей эпохи.

Второе занятие пройдет 22 февраля в 17:00. Тема — "Роберто Росселлини: с любовью к реальности" (16+).

В учебниках по истории кино творчество Роберто Росселлини обычно представляется как момент рождения нового типа кинематографического образа. Эстетическое новаторство Росселлини было тесно связано с исторической ситуацией на его родине, с трагедией военного времени и обусловлено моральными и религиозными убеждениями кинематографиста. В ситуации, когда образы прежнего мира лежали в руинах, Росселлини удалось подарить зрителю надежду и поделиться с ним своей верой в страшный окружающий всех мир.

На втором занятии киношколы участники проанализируют связи между кино, историей и тем чутким отношением к реальности, которое было предложено в работах итальянского режиссера.

Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Есть возможность приобрести абонементы: на 10 занятий — 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный); на 5 занятий — 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылкам: