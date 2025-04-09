В "Художественном" пройдет патриотический кинолекторий и премьерный пока фильма "Отряд Светлячков"

В четверг, 10 апреля, в 11:00 в самарском центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой пройдет патриотический кинолекторий "Подземный Брест" — Аджимушкай" 1942 — Героическая оборона подземной крепости" (12+). Лектором выступит научный сотрудник военно-исторического музея Центрального военного округа (Самара) Антон Седов.
Завершится кинолекторий премьерным показом фильма "Отряд Светлячков" (12+), сюжет которого посвящен героической обороне Аджимушкайских каменоломен. Фильм создан при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
Премьера фильма "Отряд Светлячков" состоялась 30 марта 2025 года в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы патриотический полнометражный игровой фильм "Отряд Светлячков" приобретает глубокое социальное звучание, пробуждающее историческую память и объединяющее поколения.
"Отряд Светлячков" — это история о детях, совершивших подвиг. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Главный герой — современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он принимает решение разделить все тяготы с защитниками.
Фильм выходит в широкий прокат 10 апреля 2025 года. Билеты можно приобрести по программе "Пушкинская карта".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?