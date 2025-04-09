В "Художественном" пройдет патриотический кинолекторий и премьерный пока фильма "Отряд Светлячков"

В четверг, 10 апреля, в 11:00 в самарском центре российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой пройдет патриотический кинолекторий "Подземный Брест" — Аджимушкай" 1942 — Героическая оборона подземной крепости" (12+). Лектором выступит научный сотрудник военно-исторического музея Центрального военного округа (Самара) Антон Седов.

Завершится кинолекторий премьерным показом фильма "Отряд Светлячков" (12+), сюжет которого посвящен героической обороне Аджимушкайских каменоломен. Фильм создан при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Премьера фильма "Отряд Светлячков" состоялась 30 марта 2025 года в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы патриотический полнометражный игровой фильм "Отряд Светлячков" приобретает глубокое социальное звучание, пробуждающее историческую память и объединяющее поколения.

"Отряд Светлячков" — это история о детях, совершивших подвиг. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Главный герой — современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он принимает решение разделить все тяготы с защитниками.

Фильм выходит в широкий прокат 10 апреля 2025 года. Билеты можно приобрести по программе "Пушкинская карта".