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Олтман, Фассбиндер, Мельвиль: музей Рязанова анонсировал темы очередных занятий в киношколе В галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с киноведом Андреем Апостоловым Валерий Бондаренко расскажет об итогах "Оскара" и новинках кино Дмитрий Колчин снялся в новом комедийном сериале "Афоня" Так бывает не только в кино: самое необычное с вручений "Оскара" за много лет

Кино Культура

Олтман, Фассбиндер, Мельвиль: музей Рязанова анонсировал темы очередных занятий в киношколе

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца апреля в киношколе "Больше, чем кино", организованной музеем Эльдара Рязанова, пройдут занятия №№ 5,6 и 7 (16+), на которых слушатели познакомятся с режиссерами с мировым именем. Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 12 апреля, в 17:00 пройдет пятая встреча проекта с темой "Роберт Олтмен: разоблачитель мифов" (16+).

Что нового было создано режиссерами "Нового Голливуда"? Почти все историки кино сходятся в одном: это поколение кинематографистов предложило переосмысление мифов эпохи "Золотого века". Интерес к новому киноязыку был неразрывно связан с критическим взглядом на общество и его проблемы. Роберт Олтмен, режиссер фильмов "Военно-полевой госпиталь" (1970, 16+) и "Три женщины" (1977, 16+), не только стал одним из главных героев этой волны. Именно он задал планку, на которую ориентируются многие современные постановщики.

На встрече будут рассмотрены работы Олтмена 1970-х годов. Почему фильмы жанра нуар не развлекают? Какие тайны хранит глубинка? Как превратить героический жанр вестерн в рассказ о слабости и трусости? Что значит вытянуть счастливый билет в обществе, где правит успех?

Шестое занятие состоится в субботу, 19 апреля, в 17:00. Тема — "Райнер Вернер Фассбиндер: как стать классиком, будучи хулиганом" (16+).

Как найти подход к публике, которая тебя не любит и относится с подозрением? Такая задача встала перед Райнером Вернером Фассбиндером, режиссером фильмов "Бассейн" (1969, 18+) и "Берлин, Александерплац" (1980, 16+). Его дебютные картины вызвали волну возмущения: юный режиссер позволял себе бескомпромиссную критику. Чтобы сломить зрительское сопротивление, Фассбиндер обхитрил публику, рассказав историю страны через мелодраму.

Может ли современное кино принять форму эпического повествования? Является ли сентиментальность препятствием для объективного взгляда? Как показывать чувства в холодном и безразличном мире? Ответы на эти вопросы участники киношколы обсудят на занятии, посвященному кинематографу Фассбиндера.

В субботу, 26 апреля, в 17:00 пройдет седьмая встреча киношколы под названием "Жан-Пьер Мельвиль: пример стойкости" (16+).

В истории французского кино есть личности, которых трудно отнести к какой-то определенной традиции. Они не вписываются в привычные классификации и выбиваются из любых рамок. Самый яркий подобный пример — Жан-Пьер Мельвиль, режиссер фильмов "Самурай" (1967, 18+) и "Красный круг" (1970, 16+).

Массовому зрителю он известен в первую очередь криминальными фильмами с Аленом Делоном. Но что, если под видом жанрового кино Мельвиль прячет иной секрет своего творчества?

Как оставаться независимым режиссером? На какие компромиссы приходится идти? Зачем превращать игру актеров в набор поз, напоминающих скульптуры? Какой этический урок несет в себе кинематограф? Седьмая встреча киношколы поможет участникам увидеть в работах Мельвиля набросок альтернативной истории кино.

Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылкам: билеты на пятое, шестое, седьмое занятие. Место встречи — музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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