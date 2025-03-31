В галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с киноведом Андреем Апостоловым

В субботу, 5 апреля, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, программным директором кинофестивалей "Окно в Европу" и "Горький fest" Андреем Апостоловым. Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова.

Проект реализуется по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой — генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля "Каракуз фильм".

Музей Рязанова продолжает цикл творческих встреч "Эхо кинофестивалей" (12+), в рамках которого в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино нашей страны. В 2024 году прошли 3 встречи из цикла "Эхо кинофестивалей". Самару посетили президент и основатель Всероссийского фестиваля "Арткино" Сергей Тютин, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Судиловский, а также Андрей Апостолов, который рассказывал о старейшем выборгском кинофестивале "Окно в Европу".

На ближайшей встрече Апостолов познакомит гостей с кинофорумом "Горький fest". Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Идея его создания принадлежит народному артисту России, актеру, режиссеру и продюсеру Михаилу Пореченкову (президент фестиваля). Каждый год определяется новая тема фестиваля. Его цели — показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа, развить региональное киноискусство и объединить специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества.

Андрей Апостолов расскажет об истории и специфике фестиваля "Горький fest": как формируется программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям, кто входит в состав жюри.

После встречи состоится показ фильма "Против ветра" (12+). Это документальная драма о жительнице дагестанского села Гульфире, которая с помощью бригады активистов пытается остановить экологическую катастрофу. В 2024 году кинокартина была высоко отмечена экспертами фестиваля "Горький fest", а ее режиссер Татьяна Соболева получила награду в номинации "Лучший режиссер". Посетители не только посмотрят фильм, но и узнают о творческом пути Соболевой и особенностях ее работ.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.