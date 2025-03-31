В галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с киноведом Андреем Апостоловым

В субботу, 5 апреля, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, программным директором кинофестивалей "Окно в Европу" и "Горький fest" Андреем Апостоловым. Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова.
Проект реализуется по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой — генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля "Каракуз фильм".
Музей Рязанова продолжает цикл творческих встреч "Эхо кинофестивалей" (12+), в рамках которого в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших фестивалей кино нашей страны. В 2024 году прошли 3 встречи из цикла "Эхо кинофестивалей". Самару посетили президент и основатель Всероссийского фестиваля "Арткино" Сергей Тютин, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Судиловский, а также Андрей Апостолов, который рассказывал о старейшем выборгском кинофестивале "Окно в Европу".
На ближайшей встрече Апостолов познакомит гостей с кинофорумом "Горький fest". Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Идея его создания принадлежит народному артисту России, актеру, режиссеру и продюсеру Михаилу Пореченкову (президент фестиваля). Каждый год определяется новая тема фестиваля. Его цели — показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа, развить региональное киноискусство и объединить специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества.
Андрей Апостолов расскажет об истории и специфике фестиваля "Горький fest": как формируется программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям, кто входит в состав жюри.
После встречи состоится показ фильма "Против ветра" (12+). Это документальная драма о жительнице дагестанского села Гульфире, которая с помощью бригады активистов пытается остановить экологическую катастрофу. В 2024 году кинокартина была высоко отмечена экспертами фестиваля "Горький fest", а ее режиссер Татьяна Соболева получила награду в номинации "Лучший режиссер". Посетители не только посмотрят фильм, но и узнают о творческом пути Соболевой и особенностях ее работ.
Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?