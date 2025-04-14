Начинающих актеров из Самарской области приглашают на кастинг нового проекта KION

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее онлайн-кинотеатр KION объявляют о запуске всероссийского конкурса, победитель которого получит возможность сыграть в новом кинопроекте компании. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы кино и театра, в том числе студенты профильных учебных заведений Самарской области. Сам конкурс продлится до 3 мая.
Для того, чтобы принять участие в конкурсном проекте, нужно повторить одну из сцен сериала "Актерище" в формате липсинга методом синхронизации движения губ и звуковой дорожки под оригинальный звук из поста в паблике KION. Опубликовать видео можно в своих социальных сетях (ВК Клипы или TikTok) с хэштегом #хочувkion и отметить аккаунт @kion_online. Команда онлайн-кинотеатра выберет шорт-лист финалистов, одному из которых достанется роль в проекте платформы, а также возможность познакомиться с командой и стать частью мира KION. Конкурс продлится до 3 мая включительно — в этот день в онлайн-кинотеатре KION появится финальный эпизод сериала "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.
Премьера комедии "Актёрище" состоялась 1 апреля. По сюжету сериала, Слава Третьяков (Дмитрий Нагиев) — суперзвезда современного кино. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко). Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка. В марте текущего года сериал "Актёрище" был признан лучшим оригинальным сериалом года на фестивале Original+.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?