Начинающих актеров из Самарской области приглашают на кастинг нового проекта KION

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее онлайн-кинотеатр KION объявляют о запуске всероссийского конкурса, победитель которого получит возможность сыграть в новом кинопроекте компании. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы кино и театра, в том числе студенты профильных учебных заведений Самарской области. Сам конкурс продлится до 3 мая.

Для того, чтобы принять участие в конкурсном проекте, нужно повторить одну из сцен сериала "Актерище" в формате липсинга методом синхронизации движения губ и звуковой дорожки под оригинальный звук из поста в паблике KION. Опубликовать видео можно в своих социальных сетях (ВК Клипы или TikTok) с хэштегом #хочувkion и отметить аккаунт @kion_online. Команда онлайн-кинотеатра выберет шорт-лист финалистов, одному из которых достанется роль в проекте платформы, а также возможность познакомиться с командой и стать частью мира KION. Конкурс продлится до 3 мая включительно — в этот день в онлайн-кинотеатре KION появится финальный эпизод сериала "Актерище" с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях.

Премьера комедии "Актёрище" состоялась 1 апреля. По сюжету сериала, Слава Третьяков (Дмитрий Нагиев) — суперзвезда современного кино. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко). Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка. В марте текущего года сериал "Актёрище" был признан лучшим оригинальным сериалом года на фестивале Original+.