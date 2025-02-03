Московский киновед Виктор Зацепин прочитает в Самаре лекцию "Поэзия и правда в кино"

В субботу, 8 февраля, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207А) приглашенный лектор, историк кино, киновед, главный редактор издательства книг о кино Rosebud Publishing Виктор Зацепин (Москва) прочитает лекцию "Поэзия и правда в кино" (12+).

Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий "Феномены кино", организованный совместно с киноведческой артелью 1895.iо. Он проводится с 2023 года. Всего в этом году запланировано 4 встречи лектория.

Первая встреча проекта пройдет 8 февраля в 16.00 в музее-галерее "Заварка". Историк кино Виктор Зацепин прочитает лекцию "Поэзия и правда в кино" (12+).

Как строится убедительность в кино? Что заставляет нас верить авантюристам, фокусникам и поэтам? В чем заключается истина искусства, стирающая границы между воображением и реальностью? Действительно ли мы вступили в эпоху постправды, когда невозможно отделить истину от лжи?

Посетители узнают ответы на эти и другие вопросы. Виктор Зацепин расскажет о тенденции проникновения документальной эстетики в игровое кино. Лекция будет построена на примерах из классических фильмов, а также творчестве представителей немецкого экспрессионизма. Например, будут рассмотрены работы современного немецкого режиссера Вернера Херцога, который мастерски соединяет документальное кино с игровым.

Вечер завершит показ фильма "Синяя гардения" (1953, 16+) немецкого режиссера и сценариста Фрица Ланга. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.