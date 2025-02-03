Московский киновед Виктор Зацепин прочитает в Самаре лекцию "Поэзия и правда в кино"

В субботу, 8 февраля, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207А) приглашенный лектор, историк кино, киновед, главный редактор издательства книг о кино Rosebud Publishing Виктор Зацепин (Москва) прочитает лекцию "Поэзия и правда в кино" (12+).
Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий "Феномены кино", организованный совместно с киноведческой артелью 1895.iо. Он проводится с 2023 года. Всего в этом году запланировано 4 встречи лектория.
Первая встреча проекта пройдет 8 февраля в 16.00 в музее-галерее "Заварка". Историк кино Виктор Зацепин прочитает лекцию "Поэзия и правда в кино" (12+).
Как строится убедительность в кино? Что заставляет нас верить авантюристам, фокусникам и поэтам? В чем заключается истина искусства, стирающая границы между воображением и реальностью? Действительно ли мы вступили в эпоху постправды, когда невозможно отделить истину от лжи?
Посетители узнают ответы на эти и другие вопросы. Виктор Зацепин расскажет о тенденции проникновения документальной эстетики в игровое кино. Лекция будет построена на примерах из классических фильмов, а также творчестве представителей немецкого экспрессионизма. Например, будут рассмотрены работы современного немецкого режиссера Вернера Херцога, который мастерски соединяет документальное кино с игровым.
Вечер завершит показ фильма "Синяя гардения" (1953, 16+) немецкого режиссера и сценариста Фрица Ланга. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?