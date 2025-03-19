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Музеи и выставки Культура

Валерий Бондаренко расскажет об итогах "Оскара" и новинках кино

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 марта, в 17:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Итоги "Оскара" и что смотреть из нового кино" (18+). Об актуальных темах мира кино расскажет культуртрегер, киновед, арт-директор киноклуба "Ракурс" Валерий Бондаренко.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Триумфатором премии "Оскар" в этом году стал фильм "Анора" (18+) с участием нескольких российских актеров. В конце февраля гости "ЗИМ Галереи" обсуждали вместе с Павлом Левченко психологические аспекты фильма. Теперь поговорим о художественных преимуществах и недостатках этой и других картин, отобранных американскими киноакадемиками.

Валерий Бондаренко поделиться экспертным мнением об оскароносных работах и расскажет, на какие новые фильмы стоит обратить внимание.

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