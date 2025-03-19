Валерий Бондаренко расскажет об итогах "Оскара" и новинках кино

В воскресенье, 23 марта, в 17:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Итоги "Оскара" и что смотреть из нового кино" (18+). Об актуальных темах мира кино расскажет культуртрегер, киновед, арт-директор киноклуба "Ракурс" Валерий Бондаренко.

Триумфатором премии "Оскар" в этом году стал фильм "Анора" (18+) с участием нескольких российских актеров. В конце февраля гости "ЗИМ Галереи" обсуждали вместе с Павлом Левченко психологические аспекты фильма. Теперь поговорим о художественных преимуществах и недостатках этой и других картин, отобранных американскими киноакадемиками.

Валерий Бондаренко поделиться экспертным мнением об оскароносных работах и расскажет, на какие новые фильмы стоит обратить внимание.

Вход свободный