В самарском музее Рязанова откроется киношкола "Больше, чем кино"

В начале февраля Музей Эльдара Рязанова запускает киношколу "Больше, чем кино" (16+). Куратором программы станет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

ак появляется новый язык в искусстве? Может ли кино изменять социальные отношения? Каково этическое значение кинематографа? Где проходит граница между миром кино-грез и повседневной жизнью? Проект "Больше, чем кино" предлагает изучить творчество режиссеров, которые оставили след в истории кинематографа, не ограничивающийся созданными ими фильмами.

На каждой встрече будет рассмотрен портрет мастера в широкой социально-исторической перспективе. Речь пойдет не только об особенностях стиля и деталях биографии режиссера, но и о практиках, которые помогают увидеть и понять, как кино присутствует в жизни каждого из нас и какое влияние оно оказывает.

Киношкола "Больше, чем кино" будет проходить с февраля до начала июня по субботам в 17:00. В рамках проекта состоится 10 занятий (периодичность — 2 встречи в месяц).

Темы встреч:

1. Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху

2. Роберто Росселлини: с любовью к реальности

3. Альфред Хичкок: игра на нервах

4. Эрнст Любич: изнанка смеха

5. Роберт Олтмен: европеец в Америке

6. Райнер Вернер Фассбиндер: как стать классиком, будучи хулиганом

7. Жан-Пьер Мельвиль: пример стойкости

8. Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново

9. Кшиштоф Кеслевский: к этике кино

10. Рауль Руис: как рассказывать истории

Каждое занятие делится на два блока. В начале встречи — лекционная часть, которая будет сопровождаться просмотром эпизодов из фильмов и комментариями к ним. Затем занятие продолжится в формате семинара с акцентом на совместное обсуждение увиденного, услышанного и возникших вопросов.

Проект позволит познакомиться с творчеством режиссеров, чьи фильмы изменили не только язык кино, но и окружающий мир. Участники научатся видеть в фильмах аспекты и нюансы, которые доказывают, что кино — не только индустрия развлечений, а также узнают, как кино связано с другими искусствами и социальными практиками.

Первое занятие состоится в субботу, 15 февраля, в 17:00. Место встречи — Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Число участников проекта ограничено — не более 15 человек. Для участия приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своих любимых фильмах и режиссерах, описать цели участия в киношколе и ответить на вопросы: "Есть ли связь между кино и этикой? Если да, как бы вы ее описали?".

Также просьба указать ФИО и возраст. Мотивационные письма принимаются с 27 января до 7 февраля на электронную почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем — они получат возможность бесплатного посещения киношколы "Больше, чем кино". Для остальных стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный).

Также есть возможность приобрести абонементы:

на 10 занятий — 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный)

на 5 занятий — 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Билеты можно приобрести в кассе музея и по ссылкам: на первое занятие, абонемент на 5 занятий, абонемент на 10 занятий.

В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.