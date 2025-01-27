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Кино Культура

В самарском музее Рязанова откроется киношкола "Больше, чем кино"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале февраля Музей Эльдара Рязанова запускает киношколу "Больше, чем кино" (16+). Куратором программы станет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

ак появляется новый язык в искусстве? Может ли кино изменять социальные отношения? Каково этическое значение кинематографа? Где проходит граница между миром кино-грез и повседневной жизнью? Проект "Больше, чем кино" предлагает изучить творчество режиссеров, которые оставили след в истории кинематографа, не ограничивающийся созданными ими фильмами.

На каждой встрече будет рассмотрен портрет мастера в широкой социально-исторической перспективе. Речь пойдет не только об особенностях стиля и деталях биографии режиссера, но и о практиках, которые помогают увидеть и понять, как кино присутствует в жизни каждого из нас и какое влияние оно оказывает.

Киношкола "Больше, чем кино" будет проходить с февраля до начала июня по субботам в 17:00. В рамках проекта состоится 10 занятий (периодичность — 2 встречи в месяц).

Темы встреч:

1. Чарли Чаплин: гуманизм в негуманную эпоху
2. Роберто Росселлини: с любовью к реальности
3. Альфред Хичкок: игра на нервах
4. Эрнст Любич: изнанка смеха
5. Роберт Олтмен: европеец в Америке
6. Райнер Вернер Фассбиндер: как стать классиком, будучи хулиганом
7. Жан-Пьер Мельвиль: пример стойкости
8. Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново
9. Кшиштоф Кеслевский: к этике кино
10. Рауль Руис: как рассказывать истории

Каждое занятие делится на два блока. В начале встречи — лекционная часть, которая будет сопровождаться просмотром эпизодов из фильмов и комментариями к ним. Затем занятие продолжится в формате семинара с акцентом на совместное обсуждение увиденного, услышанного и возникших вопросов.

Проект позволит познакомиться с творчеством режиссеров, чьи фильмы изменили не только язык кино, но и окружающий мир. Участники научатся видеть в фильмах аспекты и нюансы, которые доказывают, что кино — не только индустрия развлечений, а также узнают, как кино связано с другими искусствами и социальными практиками.

Первое занятие состоится в субботу, 15 февраля, в 17:00. Место встречи — Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Число участников проекта ограничено — не более 15 человек. Для участия приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своих любимых фильмах и режиссерах, описать цели участия в киношколе и ответить на вопросы: "Есть ли связь между кино и этикой? Если да, как бы вы ее описали?".

Также просьба указать ФИО и возраст. Мотивационные письма принимаются с 27 января до 7 февраля на электронную почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем — они получат возможность бесплатного посещения киношколы "Больше, чем кино". Для остальных стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный).

Также есть возможность приобрести абонементы:

  • на 10 занятий — 3000 рублей (взрослый) и 2500 рублей (льготный)
  • на 5 занятий — 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Билеты можно приобрести в кассе музея и по ссылкам: на первое занятие, абонемент на 5 занятий, абонемент на 10 занятий.

В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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