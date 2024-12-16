Роман Постовалов преставил самарцам фильм "Баба Яга спасает Новый год"

В субботу, 14 декабря, в Самаре прошел специальный показ фильма "Баба Яга спасает Новый год". Показ приурочили к пятилетию кинотеатра "Синема 5", а представил картину актер Роман Постовалов.
В субботний день холл кинотеатра в "Эль Рио" заполнился родителями и детьми — все в ожидании новогодней сказки. Малышей развлекали аниматоры в облике Алисы и Белого Кролика. Посетить спецпоказ приходили целыми семьями, ведь "Баба Яга спасает Новый год" — приключенческий фильм и для детей, и для взрослых. Это продолжение сказки "Баба Яга спасает мир".
Режиссерами новогодней ленты стали Карен Захаров и Армен Ананикян. Актерский состав первого фильма (Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин и Людмила Артемьева) пополнился новыми именами. Сергей Никоненко исполнил роль Деда Мороза, Юлия Такшина — Снежной королевы. Также приключения сказочных героев в реальном мире на экране воплотили Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев.
"Этот фильм для детей и взрослых, всех он чему-то учит, — делится Роман Постовалов, исполнитель роли Андрея-артиста. — Поэтому каждый обязательно для себя что-то вынесет. Для меня самым необычным и запоминающимся во время съемок было снимать зиму летом. Повезло, что мой герой в фильме ходил в смокинге. А вот Дед Мороз, например, был в зимнем бушлате. Снимались в +32°, Женя Михеев — в пальто, шарфе, водолазке. Я говорю: "Ты как?". Он отвечает: "Я держусь!". Фильм снят моей родной кинокомпанией Фреш-Фильм, актером которой я являюсь. Режиссером так задумано, что я появляюсь как камео, условно в роли самого себя. Поэтому, так или иначе, несмотря на небольшое мое присутствие на экране в этом фильме, мне очень интересно узнать мнение людей".
После спецпоказа состоялась встреча с актером. Любой желающий мог задать свой вопрос, поучаствовать в фото- и автограф-сессии. Больше всего зрителей интересовал вопрос графики в фильме.
"В этой картине была использована новая технология — снималось все на фоне LED-экранов, — объяснил Роман. — Это позволяет ускорить съемки. Условно LED-экран — это комната, где пол и стены светятся изображением. Если еще и оператор с камерой движется, то создается динамичная, яркая картина. Это значительно упрощает производство спецэффектов и выбор мест для съемок. Если нужны зимние горы и скалы — вот тебе горы и скалы. Нет проблем и в том, чтобы, например, поставить тебя на поверхность зимнего Байкала".
Полина Коновалова — поклонница творчества Романа Постовалова. На спецпоказ она пришла с семилетней дочерью. "Мы увидели настоящую новогоднюю сказку! Очень здорово было почувствовать атмосферу волшебства именно сейчас, в преддверии 2025 года. В прошлом году ходили на первую часть — "Баба Яга спасает мир", нам очень понравилось. А этот фильм, мне кажется, получился даже еще лучше! Очень приятно было пообщаться с Романом в жизни, он веселый и добрый, как я и представляла. Отличный фильм для семейного просмотра!", — поделилась Полина.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?