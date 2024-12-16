Роман Постовалов преставил самарцам фильм "Баба Яга спасает Новый год"

В субботу, 14 декабря, в Самаре прошел специальный показ фильма "Баба Яга спасает Новый год". Показ приурочили к пятилетию кинотеатра "Синема 5", а представил картину актер Роман Постовалов.

В субботний день холл кинотеатра в "Эль Рио" заполнился родителями и детьми — все в ожидании новогодней сказки. Малышей развлекали аниматоры в облике Алисы и Белого Кролика. Посетить спецпоказ приходили целыми семьями, ведь "Баба Яга спасает Новый год" — приключенческий фильм и для детей, и для взрослых. Это продолжение сказки "Баба Яга спасает мир".

Режиссерами новогодней ленты стали Карен Захаров и Армен Ананикян. Актерский состав первого фильма (Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин и Людмила Артемьева) пополнился новыми именами. Сергей Никоненко исполнил роль Деда Мороза, Юлия Такшина — Снежной королевы. Также приключения сказочных героев в реальном мире на экране воплотили Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев.

"Этот фильм для детей и взрослых, всех он чему-то учит, — делится Роман Постовалов, исполнитель роли Андрея-артиста. — Поэтому каждый обязательно для себя что-то вынесет. Для меня самым необычным и запоминающимся во время съемок было снимать зиму летом. Повезло, что мой герой в фильме ходил в смокинге. А вот Дед Мороз, например, был в зимнем бушлате. Снимались в +32°, Женя Михеев — в пальто, шарфе, водолазке. Я говорю: "Ты как?". Он отвечает: "Я держусь!". Фильм снят моей родной кинокомпанией Фреш-Фильм, актером которой я являюсь. Режиссером так задумано, что я появляюсь как камео, условно в роли самого себя. Поэтому, так или иначе, несмотря на небольшое мое присутствие на экране в этом фильме, мне очень интересно узнать мнение людей".

После спецпоказа состоялась встреча с актером. Любой желающий мог задать свой вопрос, поучаствовать в фото- и автограф-сессии. Больше всего зрителей интересовал вопрос графики в фильме.

"В этой картине была использована новая технология — снималось все на фоне LED-экранов, — объяснил Роман. — Это позволяет ускорить съемки. Условно LED-экран — это комната, где пол и стены светятся изображением. Если еще и оператор с камерой движется, то создается динамичная, яркая картина. Это значительно упрощает производство спецэффектов и выбор мест для съемок. Если нужны зимние горы и скалы — вот тебе горы и скалы. Нет проблем и в том, чтобы, например, поставить тебя на поверхность зимнего Байкала".

Полина Коновалова — поклонница творчества Романа Постовалова. На спецпоказ она пришла с семилетней дочерью. "Мы увидели настоящую новогоднюю сказку! Очень здорово было почувствовать атмосферу волшебства именно сейчас, в преддверии 2025 года. В прошлом году ходили на первую часть — "Баба Яга спасает мир", нам очень понравилось. А этот фильм, мне кажется, получился даже еще лучше! Очень приятно было пообщаться с Романом в жизни, он веселый и добрый, как я и представляла. Отличный фильм для семейного просмотра!", — поделилась Полина.