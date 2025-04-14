В Самарской области пройдут съемки сериалов про скорую помощь и гонщиков

Уже летом в областной столице стартуют съемки двух сериалов для центральных телеканалов и ведущих онлайн-платформ.

Один из них с рабочим названием "Небесная неотложка" — это восьмисерийная медицинская драма о вертолетной бригаде скорой помощи, спасающей людей из труднодоступных населенных пунктов. Основные локации для съемок выбраны в Самарской области.

Второй проект называется "Герои асфальта". Сериал расскажет про команду по картингу. Самарская область выбрана, в том числе, как регион с автомобильными традициями.

О съемочных планах генеральный директор кинокомпании "Блэк Бокс Продакшн" Павел Сарычев рассказал на личном приеме у вице-губернатора Антона Емельяненко. Глава кинокомпании также попросил регион поддержать проекты организационно.

Сегодня в Самарской области помимо уникальных природных ландшафтов создана структура, которая помогает съемочному процессу. Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др.

"Два года назад мы снимали в Самаре сериал "Цирк", где по сюжету два слона убежали из цирка. Тогда мы долго решали вопрос со съемкой этого эпизода. Сегодня мы знаем, что можем позвонить в Центр кинопроизводства, и уже специалисты свяжут нас с МВД, МЧС и другими органами", — рассказал Павел Сарычев.

Съемки новых сериалов могут стать точкой роста для местных жителей, которые хотели бы попробовать свои силы в киноиндустрии. Инициаторы съемок проведут несколько учебных курсов. "Для того, чтобы подготовиться к съемкам, нам понадобится несколько десятков человек на месте, чтобы не всех привозить из Москвы", — пояснил глава кинокомпании.

А увидеть свою улицу или красоту родного края в кино — дополнительный повод для радости и гордости, добавляет Сарычев.

"Безусловно, мы готовы оказывать вот такое адресное сопровождение для того, чтобы все согласования, которые необходимы для съемок, проходили быстро. Помогать вам будут министерство экономического развития, министерство культуры и я лично", — подчеркнул Антон Емельяненко.