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Кино Культура

В Самарской области пройдут съемки сериалов про скорую помощь и гонщиков

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже летом в областной столице стартуют съемки двух сериалов для центральных телеканалов и ведущих онлайн-платформ.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Один из них с рабочим названием "Небесная неотложка" — это восьмисерийная медицинская драма о вертолетной бригаде скорой помощи, спасающей людей из труднодоступных населенных пунктов. Основные локации для съемок выбраны в Самарской области.

Второй проект называется "Герои асфальта". Сериал расскажет  про команду по картингу. Самарская область выбрана, в том числе, как регион с автомобильными традициями.

О съемочных планах генеральный директор кинокомпании "Блэк Бокс Продакшн" Павел Сарычев рассказал на личном приеме у вице-губернатора Антона Емельяненко. Глава кинокомпании также попросил регион поддержать проекты организационно.

Сегодня в Самарской области помимо уникальных природных ландшафтов создана структура, которая помогает съемочному процессу. Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др.

"Два года назад мы снимали в Самаре сериал "Цирк", где по сюжету два слона убежали из цирка. Тогда мы долго решали вопрос со съемкой этого эпизода. Сегодня мы знаем, что можем позвонить в Центр кинопроизводства, и уже специалисты свяжут нас с МВД, МЧС и другими органами", — рассказал Павел Сарычев.

Съемки новых сериалов могут стать точкой роста для местных жителей, которые хотели бы попробовать свои силы в киноиндустрии. Инициаторы съемок проведут несколько учебных курсов. "Для того, чтобы подготовиться к съемкам, нам понадобится несколько десятков человек на месте, чтобы не всех привозить из Москвы", — пояснил глава кинокомпании.

А увидеть свою улицу или красоту родного края в кино — дополнительный повод для радости и гордости, добавляет Сарычев.

"Безусловно, мы готовы оказывать вот такое адресное сопровождение для того, чтобы все согласования, которые необходимы для съемок, проходили быстро. Помогать вам будут министерство экономического развития, министерство культуры и я лично", — подчеркнул Антон Емельяненко.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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