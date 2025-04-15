Сыщица на курорте: стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink.ru

В Ставропольском крае начались съемки детского сериала "Любопытная Варвара. Второй сезон" (6+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал о юной сыщице и ее сопернице пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Чистые", "Балет", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "ВИА "Васильки" и другие).
Производством занимается кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии". Режиссером-постановщиком снова стал Юрий Коробейников, а шоураннером — Карен Оганесян. К своим ролям в сериале вернутся Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева и Виктор Бычков. Во втором сезоне также появятся Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщёва и Вера Островская.
Юная сыщица Варвара Смородина на весенние каникулы приезжает в Пятигорск, вместе с ней непосредственными участниками событий остаются напарник по расследованиям Вася, сестра и гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. В Кавминводах Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел. Зловещая "Собака Баскервилей" преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины "Герой нашего времени". И везде любопытная Варвара снова в деле. И не она одна: теперь у Варвары появилась конкурентка за победу в федеральном конкурсе "Юный сыщик" — не менее любопытная Ангелина Абрикосова.
Юрий Коробейников, режиссер:
"Разработку второго сезона мы начали еще на этапе работы над первым. Наши герои подросли, поэтому дела, которые они расследуют, стали сложнее и запутаннее. Мы постарались сохранить дух и стилистику первого сезона. Зрителей ждет масса ярких и захватывающих приключений. Надеюсь, сделаем еще один хит".
Съемки нового сезона "Любопытной Варвары" пройдут в нескольких локациях региона Кавказские Минеральные Воды: Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и деревне Элькуш. В кадре появятся Ессентукская грязелечебница, экопарк "Каньон", центральная библиотека Пятигорска, историческая типография, парк аттракционов и Лермонтовская галерея.
Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:
"Я очень полюбила свою героиню Варвару и очень рада, что и зрители тоже. Когда я узнала, что будет второй сезон, я прыгала от счастья до потолка. В первом сезоне мы все очень сдружились и теперь очень вас удивим. Новый сезон будет смешным и наполненным приключениями. А у моей героини будут настоящие испытания нашей с Васей дружбы на прочность".
Первый сезон "Любопытной Варвары" стал большим хитом для детей и их родителей. Количество просмотров сериала в онлайн-кинотеатрах, по данным ИРИ, превысило 10 млн в первый месяц. Проект стал победителем фестиваля сериалов "Пилот".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?