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Кино Культура

Дмитрий Колчин снялся в новом комедийном сериале "Афоня"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Актер из Самары Дмитрий Колчин снялся в новом комедийном сериале "Афоня" — истории о сварливом, но добром домовом, который пытается навести порядок в многоэтажке и превратить ее жителей в дружных соседей. Премьера на ТНТ состоится 31 марта в 21:00.

"Съемки проходили в Минске, и это было очень здорово. В локациях, где мы снимали, местные жители очень живо и добродушно реагировали на киношников. Вообще, скажу с уверенностью, что атмосфера на площадке была очень позитивной. За что нужно сказать спасибо Виктору Бычкову, с которым мы познакомились на этом проекте. Я его давний поклонник. С Тимофеем Зайцевым мы знакомы довольно давно, еще со времен студенческой самодеятельности, а в кино пересеклись впервые лишь на этих съемках. Хочу отдельно поблагодарить режиссера Василия Свиридова за то, что легко принял меня в этот проект. Благодаря ансамблю и режиссеру мне давно не было так легко и комфортно на площадке", — поделился эмоциями от съемочного процесса Дмитрий Колчин.

В сериале вместе с Дмитрием Колчиным снимались Тимофей Зайцев ("Полупановы", "Ольга"), Виктор Бычков ("Жуки", "Макрон"), Анна Ардова ("Одна за всех", "Последний богатырь. Наследие"), Александр Головин ("Фарма", "елки"), Ирина Безряднова ("Мастодонт", "Колотушка"), Дмитрий Кожома ("Нагиев на карантине", "Любовь в рабочие недели"), Виктория Богатырева ("Иван Васильевич меняет все", "Ресторан по понятиям"), Андрей Пынзару ("Девушки с Макаровым", "Просто Михалыч") и другие.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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