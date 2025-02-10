Изменилось расписание переправы на воздушных подушках через Волгу в Рождествено

С понедельника, 10 февраля, зимняя переправа на судах на воздушных подушках (СВП) по маршруту "Самара-Рождествено" будет работать с 6:30, передает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Из Самары первый рейс будет отправляться в 06:30, последний рейс в 19:00; из Рождествено первый рейс стартует в 06:45, последний — в 19:15.

Заход на "Проран" — в 10:00 и в 15:00.

"Отправление СВП по наполнению", — сообщили в ООО "СРПП".