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Образование Общество

В ПГУТИ открылась научно-образовательная лаборатория "Квантовые коммуникации"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 февраля, в День российской науки, в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики состоялось открытие уникальной научно-образовательной лаборатории "Квантовые коммуникации". Она оснащена передовым оборудованием производства ООО "СМАРТС-Кванттелеком", реализующего квантовое распределение ключей (КРК), и специализированным программным обеспечением для схемотехнического моделирования и проектирования оптических и квантовых коммуникационных систем.

Фото: предоставлено ПГУТИ

В торжественном открытии лаборатории принимали участие вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, президент АО "СМАРТС" Станислав Давыдов, первый заместитель генерального директора ООО "СМАРТС-Кванттелеком" Игорь Наливайко, заместитель генерального директора АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Ярослав Ерисов.

Гостей мероприятия приветствовали ректор ПГУТИ Вадим Ружников, первый проректор Алексей Салмин, проректор по научной работе Олег Горячкин.

Создание лаборатории стало важным шагом в развитии научно-образовательного потенциала университета, а также значимым вкладом в укрепление позиций Самарского региона в области базовых и критических технологий России.

Лаборатория "Квантовые коммуникации" станет не только образовательной площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и центром проведения научных исследований в области квантовых технологий. Это открывает новые перспективы для студентов, преподавателей и исследователей, а также способствует интеграции университета в национальные и международные научные проекты.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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