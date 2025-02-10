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В НПЦ БАС "Самара" состоялся турнир по программированию и гонке дронов

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соревнования объединили более 100 спортсменов и 30 программистов Самарской области. Организаторами события, кроме НПЦ БАС "Самара", выступили Федерация гонок дронов и Федерация спортивного программирования Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Навыки пилотирования и программирования демонстрировали спортсмены, студенты и школьники, изучающие управление беспилотниками и программирование в спортивных секциях. Младшему участнику было восемь лет, старшему - 22 года.

Для тех, кто любит точность и стратегию, в первый день турнира организовали виртуальные гонки в дисциплине "технический симулятор".

Второй день позволил проявить себя начинающим IT-специалистам. В хакатоне по программированию студенты вузов и колледжей создавали задания по программированию беспилотных летательных аппаратов для учащихся школ: алгоритмические задачи, связанные с управлением БАС, примеры решений. Лучшей оказалась группа студентов Самарского государственного технического университета.

Турнир по гонке дронов состоялся в классах 75 и 200 мм. Дроны маневрировали на специально оборудованной трассе с препятствиями. Соревнования по пилотированию дронов завершились победой двенадцатилетнего тольяттинца Дмитрия Светлова. Недавно он стал бронзовым призером первенства России в классе 75 мм, а во время соревнований в НПЦ БАС "Самара" стал абсолютным чемпионом во всех спортивных дисциплинах.

Научно-производственный центр впервые принимает подобные соревнования, и среди гостей была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Рада видеть, что турнир проходит на современных площадях, с применением инновационного оборудования. Это выводит спорт на новый уровень, и я благодарю научно-производственный центр БАС "Самара" за высокий уровень организации соревнований, - отметила министр. - В календаре спортивных событий Самарской области на 2025 год намечено шесть официальных соревнований. Мы надеемся провести всероссийские состязания в технических видах спорта, в том числе и на великолепной площадке в Тольятти".

Учредитель НПЦ БАС "Самара", компания "Транспорт будущего", не только предоставила территорию для соревнований, но и организовала познавательную экскурсию: показала производство и продукцию - гражданские дроны для сельского хозяйства, логистики, мониторинга.

"Мы продолжим поддерживать молодую спортивную дисциплину - гонки дронов, - прокомментировала событие Наталья Катина, председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара". - В России гонки дронов были признаны видом спорта 24 июля 2023 года, в Самарском регионе это направление лишь в начале развития. Между тем беспилотные технологии активно входят в жизнь, и для нашей компании важен интерес детей и подростков к технике, к инновациям. Навыки пилотирования, умение мыслить как инженер, спортивный кураж обязательно пригодятся молодым людям, помогут выбрать профессию".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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