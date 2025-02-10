В НПЦ БАС "Самара" состоялся турнир по программированию и гонке дронов

Соревнования объединили более 100 спортсменов и 30 программистов Самарской области. Организаторами события, кроме НПЦ БАС "Самара", выступили Федерация гонок дронов и Федерация спортивного программирования Самарской области.
Навыки пилотирования и программирования демонстрировали спортсмены, студенты и школьники, изучающие управление беспилотниками и программирование в спортивных секциях. Младшему участнику было восемь лет, старшему - 22 года.
Для тех, кто любит точность и стратегию, в первый день турнира организовали виртуальные гонки в дисциплине "технический симулятор".
Второй день позволил проявить себя начинающим IT-специалистам. В хакатоне по программированию студенты вузов и колледжей создавали задания по программированию беспилотных летательных аппаратов для учащихся школ: алгоритмические задачи, связанные с управлением БАС, примеры решений. Лучшей оказалась группа студентов Самарского государственного технического университета.
Турнир по гонке дронов состоялся в классах 75 и 200 мм. Дроны маневрировали на специально оборудованной трассе с препятствиями. Соревнования по пилотированию дронов завершились победой двенадцатилетнего тольяттинца Дмитрия Светлова. Недавно он стал бронзовым призером первенства России в классе 75 мм, а во время соревнований в НПЦ БАС "Самара" стал абсолютным чемпионом во всех спортивных дисциплинах.
Научно-производственный центр впервые принимает подобные соревнования, и среди гостей была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
"Рада видеть, что турнир проходит на современных площадях, с применением инновационного оборудования. Это выводит спорт на новый уровень, и я благодарю научно-производственный центр БАС "Самара" за высокий уровень организации соревнований, - отметила министр. - В календаре спортивных событий Самарской области на 2025 год намечено шесть официальных соревнований. Мы надеемся провести всероссийские состязания в технических видах спорта, в том числе и на великолепной площадке в Тольятти".
Учредитель НПЦ БАС "Самара", компания "Транспорт будущего", не только предоставила территорию для соревнований, но и организовала познавательную экскурсию: показала производство и продукцию - гражданские дроны для сельского хозяйства, логистики, мониторинга.
"Мы продолжим поддерживать молодую спортивную дисциплину - гонки дронов, - прокомментировала событие Наталья Катина, председатель совета директоров ООО "Транспорт будущего Самара". - В России гонки дронов были признаны видом спорта 24 июля 2023 года, в Самарском регионе это направление лишь в начале развития. Между тем беспилотные технологии активно входят в жизнь, и для нашей компании важен интерес детей и подростков к технике, к инновациям. Навыки пилотирования, умение мыслить как инженер, спортивный кураж обязательно пригодятся молодым людям, помогут выбрать профессию".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?