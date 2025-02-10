В четырех районах области временно отключат свет 11 и 12 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Красные Дубки

11.02.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Пионерская, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Школьная);

11.02.2025 года с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Молодежная, ул. Новая);

11.02.2025 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Подгорная, ул. Зеленая);

11.02.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость-Кондурча

11.02.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Авангард (ул. Луговая);

11.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла (ул. Космонавтов, ул. Хрящёвская, ул. Прилесье, ул. Дзержинского, ул. Учёных, Тупиковый проезд, проезд Специалистов);

12.02.2025 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Южная, ул. Советская, ул. Ведяшева, ул. Луговая, ул. Кооперативная, проезд Челюскина, проезд Макарова);

12.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, ул. Кооперативная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.