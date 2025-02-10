В четырех районах области временно отключат свет 11 и 12 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее
11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода
11.02.2025 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Красные Дубки
11.02.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (ул. Пионерская, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Школьная);
11.02.2025 года с 13-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (ул. Молодежная, ул. Новая);
11.02.2025 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Подгорная, ул. Зеленая);
11.02.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Крепость-Кондурча
11.02.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Авангард (ул. Луговая);
11.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Висла (ул. Космонавтов, ул. Хрящёвская, ул. Прилесье, ул. Дзержинского, ул. Учёных, Тупиковый проезд, проезд Специалистов);
12.02.2025 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Южная, ул. Советская, ул. Ведяшева, ул. Луговая, ул. Кооперативная, проезд Челюскина, проезд Макарова);
12.02.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, ул. Кооперативная);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.