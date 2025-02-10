Курорт "Манжерок" впервые примет чемпионат России по горнолыжному спорту

Главный старт сезона 2024/2025 проведут на алтайском курорте Сбера с 13 по 16 февраля.

Чемпионат России по горнолыжному спорту впервые пройдёт на алтайском курорте Сбера "Манжерок". Престижные состязания соберут более 120 лучших спортсменов страны.

Курорт на четыре дня станет спортивной горнолыжной столицей страны. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: слалом и слалом-гигант. Спортсмены разыграют кубки и четыре комплекта медалей. Главные гонки чемпионата состоятся на трассе "Сибирь". Для слалома-гиганта подготовлена трасса протяжённостью 1200 метров и с перепадом высот 450 метров — самым большим в России среди трасс для гигантского слалома. Специально для зрителей организуют смотровую площадку, куда можно будет добраться на канатной дороге "Ледник" по спецтарифу "Зритель".

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

В "Манжероке" уже несколько раз проводился Кубок России по горнолыжному спорту. Теперь на площадке нашего курорта впервые пройдёт чемпионат России по горным лыжам. Принимать состязание такого высокого уровня — большая гордость и ответственность. Наши горнолыжные трассы прошли аккредитацию Международной федерации лыжного спорта: курорт получил право проводить международные соревнования. Трассы в "Манжероке" — одни из самых быстрых в России по средней скорости прохождения и сопоставимы с трассами Кубка мира по этому показателю. Так что соревнования определённо будут зрелищными и яркими. Желаю спортсменам удачи и приглашаю всех в "Манжерок" — своими глазами увидеть незабываемый спортивный праздник и поддержать российских горнолыжников.

Всего в зимнем сезоне 2024/2025 на курорте Сбера запланировано около 50 соревнований разного уровня. "Манжерок" примет 3,5 тыс. спортсменов — как любителей, так и профессионалов. К услугам гостей — 50 км трасс, в том числе 11 км для вечернего катания. В этом сезоне на курорте начали работать две новые кресельные дороги, а ещё спортсменам и туристам теперь доступны пять подъёмников. В "Манжероке" работает мультимедийный каток площадью 2300 м² и пять точек проката, где доступно 3 тыс. комплектов спортивного снаряжения и инвентаря.